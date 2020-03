Madrid: confirman contagio de coronavirus en niña de 4 años

Referencia

Una familia de Madrid ha dado positivo en coronavirus, en concreto, la madre, el padre y su hija de cuatro años. Se trata del primer niño pequeño contagiado en España, según ha confirmado la Consejería de Sanidad, aunque está asintomática.

Tras un viaje del padre a Italia el pasado mes de febrero, zona que se ha convertido en el principal foco de contagio en Europa, la madre comenzó a sentirse cansada, con dolor de garganta, tos y diarrea, según informa Nacho Abad. Decidió llamar al 112 para avisar de su situación, pero le dijeron que como su marido estaba asintomático que fuera a su médico habitual y que no se preocupara. Cuando el viernes comenzó a tener fiebre, volvió a llamar y ese fin de semana le hicieron las pruebas a ella, pero no a la niña porque según le dicen los menores no corrían riesgo.

El pasado lunes le comunican a la madre que efectivamente ella ha dado positivo en Covid-19 y le dicen que envíe a la niña con algún familiar, pero que sigan con la vida normal y que vaya al colegio porque la menor está asintomática. No obstante, la madre insiste en que le hagan la prueba a la pequeña.

Finalmente, le hacen las pruebas a la nila y este pasado martes por la tarde le notifican a la madre que la niña dio positivo en coronavirus, convirtiéndose así en la primera menor de cuatro años con este virus en España.