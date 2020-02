Monstruoso asesinato de bebé; abuelos rusos lo metieron a un horno

Foto: De Peso

La pareja de esposos rusos Alexander y Zhanna Miyagasheva fueron condenados a pasar 15 y 9 años en prisión por la muerte de Maxim Sagalakova, su nieto de 11 meses de vida.

De acuerdo a medios locales, el crimen fue cometido en la República de Jakasia, Rusia, cuando la hija de la pareja les encomendó el cuidado del niño.

Según sus declaraciones de los sentenciados, Zhanna se encontraba en estado de ebriedad y al fastidiarse del llanto del niño lo que comenzó a ahorcar; luego, Alexander se unió y tomó al pequeño y lo encerró en la estufa, la cual se encontraba encendida.

Al regresar Viktoria encontró el cadáver carbonizado de su hijo, los forenses determinaron que el niño murió a causa de las quemaduras que sufrió en la totalidad de su cuerpo y la exposición al monóxido de carbono.

Durante el proceso judicial, ambos abuelos se echaron la culpa y cada uno por separado negó ser el autor de la muerte del pequeño.

Al momento de la condena, en el juzgado se conoció que Alexander quemaba cachorros de perros y gatos vivos.

Viktoria sostuvo que no podía creer que sus padres terminaran con la vida de su hijo.