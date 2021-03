Hospital Lenín Fonseca con una nueva jornada de vacunas contra el COVID-19

Foto: Vacunación contra el COVID-19 en el Hospital Lenín Fonseca / TN8

Siguiendo con la contienda en contra del COVID-19, este martes más personas decidieron vacunarse ante este virus, esto se realiza como parte del compromiso que tiene el Gobierno de Nicaragua con la población en general.

En esta ocasión esta jornada de vacunación se desarrolló en el Hospital Lenin Fonseca.

"Hoy ya estamos cumpliendo los 21 días de que iniciamos este proceso de vacunación voluntaria y hoy en esta mañana estamos aplicando la primera dosis a pacientes que todavía estamos finalizando esta semana para vacunar a pacientes renales, pero también tenemos ya la aplicación de la segunda dosis del primer grupo que se aplicó el 2 de marzo", expresó la Dra. Carolina Valle.

"Nosotros estamos en este proceso dándole continuidad en los 16 hospitales con el fin de llevar un recuento acerca de los pacientes vacunados", continuó Valle.

Los pacientes que se vacunaron son originarios de distintas zonas del país y manifestaron sentirnos agradecidos por estar realizando estas jornadas de manera gratuita.

"Le doy primeramente gracias a Dios y a este Gobierno por estar haciendo posible la llegada de esta vacuna para nosotros los nicaragüenses ya que es gratuita, mientras que en otros países la están cobrando. Yo vengo desde Niquinohomo y lo único que gasté fue el pasaje", comentó el señor José Enrique Urbina.

Marcela Reyes es una de las paciente que le toca regresar en unos días al hospital Lenín Fonseca a recibir la segunda dosis de esta vacuna, quien explicó que desde que le aplicaron la vacuna "me he sentido bien, no he tenido ninguna reacción adversa. Me siento alegre porque ya voy a tener la dosis completa de la vacuna".

Prioridad para los casos especiales

Cabe destacar que en esta jornada de vacunas siempre se priorizan a los pacientes con enfermedades crónicas como las cardiovasculares (infartos del miocardio y accidentes cerebrovasculares), el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la diabetes.

El Gobierno de Nicaragua sigue extendiendo esta importante vacuna a todos los centros de salud públicos y privados del país con el fin de que nadie se quede sin esta importante vacuna.

Es importante resaltar que el Gobierno de Nicaragua en conjunto con el MINSA estarán realizando un recuento de pacientes vacunados con el fin de llevar un control responsable de estos mismos para la segunda dosis.