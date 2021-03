Inauguran Clínica de Salud Mental en Managua

Foto: Inauguran clínica de salud mental/TN8

Esta mañana se llevó a cabo la inauguración de una clínica de salud mental con integración de floriterapia, en el centro de salud Carlos Rugama del Distrito V de Managua.

Esto con el fin de bajar las cifras de personas que sufren este tipo de problemas mentales que se caracterizan por un sentimiento de tristeza, pérdida de interés o de placer, sentimientos de culpa o autoestima baja, alteraciones del sueño o del apetito, fatiga y falta de concentración.

"Consiste en que esta terapia da un equilibrio emocional a las personas o a los pacientes que acudan con estrés, ansiedad y depresión, esto va en conjunto también con una terapia psicológica gracias a Dios estamos inaugurando el día de hoy esta nueva clínica que va estar al servicio de nuestra población de lunes a viernes", expresó Sandra Ochoa, directora del hospital Carlos Rugama.

La depresión puede ser duradera o recurrente, de modo que deteriora sustancialmente la capacidad de la persona de desempeñar su trabajo o rendir en sus estudios, o de hacer frente a su vida cotidiana.

Tratamiento

"La importancia de las esencias florales dependen del tipo de ansiedad del paciente, en ese momento se realiza una evaluación y ahí se le aplica dependiendo el tipo de ansiedad que ande el paciente", comentó Johana Hernández, psicóloga del centro de salud Carlos Rugama.

Estas gotas que llevan por nombre Flores de Bach serán de gran ayuda para este tipos de pacientes que presentan dichos síntomas, con el fin de que puedan relajarse en el día a día este medicamento no trae efectos secundarios.

"Me parece algo innovador porque en tiempos anteriores en nuestro país no existía este tipo de tratamiento alternativo, y no hay bastante a las personas que convivimos con este problema de la ansiedad", dijo Karen Treminio, primera paciente.