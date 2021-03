Entregan paquetes alimenticios en el Distrito IV de Managua

La señora Bertha Julia Gonzáles de 80 años recibe su paquete alimenticio / Fotografía: Amanda Pérez-TN8

La señora Bertha Julia Gonzáles de 80 años fue la primera protagonista de la entrega de paquetes alimenticios a madres de héroes y mártires enviado por el gobierno de Nicaragua a través de la Juventud Sandinista.

La abuelita habitante del barrio María Auxiliadora ubicado en el Distrito VI de Managua, agradeció por este paquete que recibe de manera mensual.

"Estoy muy agradecida, estoy bien gracias a Dios y le agradezco al gobierno por este paquete que siempre me envía, muy agradecida, siempre lo veo en la televisión", dijo la protagonista.

"Buenos días gracias por venir hoy a dejarme mi paquete, tengo apenas tres meses pero me ha ayudado de gran manera y el gobierno se acuerda de la gente pobre y le estoy muy agradecida con esta entrega que me hacen", comentó Rosa Argentina Cerrato, protagonista.

También realizaron entrega de paquetes a protagonistas del programa Todos con Voz, una de las beneficiadas fue la joven Janneth Yubelka Garcia de 32 años. Ella cuando tenía 8 años sufrió un accidente de tránsito provocándole un parálisis cerebral.

La mamá de la joven, María Auxiliadora Pastrana aseguró que ha tenido el respaldo total del gobierno central como las visitas de brigadas médicas hasta su casa y que además le proporcionan el medicamento.

"Me emociona mucho cuando me visitan y desde que el presidente Daniel Ortega asumió el poder hemos visto el cambio en la ayuda que nos da, ningún otro gobierno será igual con este pueblo, se reconoce lo que ha hecho el presidente y he recibido total respaldo", expresó.

Más de 50 paquetes entregados

Juventud Sandinista entrega paquetes alimenticios en barrio de Managua / Amanda Pérez-TN8

Este miércoles se hizo la entrega de 53 paquetes alimenticios entre madres de héroes y mártires y del programa Todos con Voz, que es un sustento y complemento diario de las familias.

"El paquete trae arroz, frijoles, azúcar, avenas y espagueti. En este distrito atendemos a 155 protagonistas, es por día que nos dividimos. Hoy entregaremos 53 paquetes a estas madres", señaló Xochilt Ramírez de la Juventud Sandinista.