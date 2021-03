Medalla al valor y ascenso a policía que hizo rescate heroico en Managua

Foto: Medalla al valor para policía que hizo un rescate en Managua / TN8

En el complejo policial Ajax Delgado, la mañana de este viernes la jefatura de la Policía Nacional realizó el acto de ascenso en grados al subinspector Wilfredo Ezequiel Cerda por su valiente y heroica acción de rescatar a dos adolescentes que eran arrastrados por las corrientes de un cauce, en Villa Venezuela, Distrito VII de Managua.

“Ante el heroico acto del subinspector Wilfredo Ezequiel Cerda que puso en riesgo su vida durante el rescate de persona será ascendido al grado inmediato superior, de conformidad con la ley 872, ley de organización, funciones, carreras y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional”, mencionó el comisionado mayor Enrique Salazar.

El ahora inspector Cerda también fue condecorado con la medalla al valor por hacer propio el lema de la institución del orden; Honor, seguridad y servicio en esta acción de heroísmo.

“Otorgar la medalla al valor subcomisionado Juan Ramón Torres Espinoza, al inspector Wilfredo Ezequiel Cerda por su acción heroica y arriesgo de su vida”, detalló Salazar.

El ascenso en grados y entrega de medalla al valor estuvo a cargo del subdirector general de la policía nacional, comisionado general Ramón Avellán.

Honor para el héroe policial

“Por orden de nuestro presidente y nuestro director general, primer comisionado Francisco Díaz, se está condecorando y se está ascendiendo a grado de inspector al compañero Wilfredo. Ustedes pueden ver él es un compañero muy humilde, muy sencillo y no pensó dos veces a la hora que se dio el problema cuando los niños eran arrastrados por la corriente, se tiró a salvarlos y logró gracias a su esfuerzo y gracias al Señor salvarlo, por eso hoy estamos dando ese justo reconocimiento de nuestra jefatura suprema y nacional para él y su familia y sigue siendo un ejemplo para todo el resto de la policía”, dijo Avellán.

“Dándole gracias a Dios, si me preguntan cómo me siento estoy muy emocionado, acá estoy no solo como policía sino también como padre de familia y ahora me imagino el dolor que pudieron sentir los padres de los muchachos si hubiesen perdido a sus hijos. Gracias a Dios así no fue y se logró el objetivo con ayuda de la población del sector”, dijo el inspector Wilfredo Cerda.

Los padres del inspector Cerda, Doña Blanca Cerda y René Jiménez dijeron sentirse orgullosos de su hijo porque saben la buena persona que es y que no le importa arriesgar su vida por servir al pueblo, destacando que la policía está para dar seguridad y brindar este tipo de ayuda a la población.