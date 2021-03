Atención médica gratuita a familias del Anexo Villa San Jacinto

Feria de salud se desarrolla en el barrio Anexo Villa San Jacinto Foto: TN8

Personal médico del Ministerio de Salud visitó este jueves el barrio Anexo Villa San Jacinto, en el Distrito VII, para brindar los servicios gratuitos a la población de ese sector de Managua.

Médicos y enfermeras del centro de salud Villa Libertad dispusieron del equipo instalado mediante la clínica móvil para recibir en una de las viviendas a los habitantes de esa zona.

"A él (uno de sus hijos) le habían dado calenturitas y me le mandaron los exámenes ahorita, hace como tres días había como convulsionado, pero gracias a Dios la atención está muy buena y ahorita me lo van a vacunar. Al más grande lo están viendo en el Aldo Chavarría por la especialidades nuevas que acaban de poner, le doy gracias a Dios porque por fuera (clínica privada) me cobraba una consulta 50 dólares", expresó Kenia Espinal.

La comunidad organizada coordina acciones con las autoridades para poder atender al mayor número de personas posibles.

"Ya que vino esto, vine me hicieron un ultrasonido tengo cálculo en el riñón derecho y cálculo en el riñón izquierdo y me mandan hacer urgente ultrasonido renal en el Iraní la atención para qué muy buena", detalló Manuel Reyes, paciente.

"Consultas en medicina general, medicina natural, ginecología, ultrasonidos, tomas de vacunas, todas esas clases de atenciones", expresó la Dra. Sara González, encargada de la jornada.

En estas ferias se insta a las mujeres a prevenir enfermedades oncológicas, entre ellas el cáncer cervico uterino.

"Se les recomienda la toma de PAP para así darnos cuenta tempranamente si hay alguna lesión cervical o algún tumor maligno y así poderlas tratar con tiempo y poder darle el tratamiento adecuado", enfatizó la Dra. González.

En barrios y comunidades el Ministerio de Salud desarrolla jornadas médicas con regularidad para dar seguimiento al estado de salud de la población nicaragüense que no tiene la facilidad de asistir a las unidades.