Continúa la entrega de títulos de propiedad en el Distrito VI de Managua

Foto: Títulos de propiedad para familias en Managua, por parte de la PGR / TN8

El Gobierno de Nicaragua a través de la Procuraduría General de la República (PGR) continúa con la jornada de entrega de títulos de propiedad a las familias nicaragüenses, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer.

Las familias beneficiadas fueron del Distrito VI de Managua, como parte del compromiso del Gobierno central en la facilitacion de su documento de propiedad.

Te interesa: INATEC realiza plan especial de proyección del sector hotelero y turístico

"En este Distrito VI de Managua vamos a entregar 66 títulos de propiedad a esas mujeres a esas familias como parte de la restitución de derecho que tienen de tener un derecho legal en sus propiedades, como parte del mandato de nuestro Gobierno de Nicaragua, del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, esto lo hacemos en el marco de la celebración del día de la mujer internacional", comentó Ervin Gutiérrez de la Procuraduria General de la República.

Seguridad jurídica

Foto: Títulos de propiedad para familias en Managua, por parte de la PGR / TN8

En esta semana que está dedicada a la mujer a nivel nacional se entregarán 1 mil documentos, distribuidos en los departamentos de Managua, Río San Juan, Matagalpa, Boaco y Estelí.

"Hoy me siento muy feliz con esta entrega, gracias a nuestro Gobierno que nos da este hermoso regalo. Tener mi título de propiedad era el sueño que tenía y hoy se me cumplió, ahora me siento segura y bendecida", dijo Ana Cecilia Mendoza, protagonista.

En lo que va del año 2021 aproximadamente se han entregado más de 4 mil documentos a las familias que les brindan seguridad en sus bienes.

Cabe destacar que desde el año 2007 hasta la fecha se han entregado 451 mil 250 títulos de propiedad en todo el país.