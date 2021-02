Foto:Comuna capitalina entrega vivienda en el barrio Nueva Nicaragua/ Cortesía

Con dinamismo y alegría autoridades de la comuna capitalina en conjunto con el Gobierno de Taiwán, celebraron la tarde de este jueves una vez más la entrega de una vivienda digna, esta vez en el barrio Nueva Nicaragua del Distrito V de Managua.

"Me siento muy bendecida, le doy muchas gracias a Dios, a nuestro Presidente, le damos gracias a nuestra vicepresidenta, a la embajada China, le doy gracias a Dios por esta bendición él sabe cuánto necesitaba esta casita ,de los sueños que tengo he cumplido uno y sé que el próximo el señor me va ayudar a que mi hijo tenga la plaza en MINSA, para que siga adelante sirviéndole al pueblo", expresó Jacqueline Andrea Navarro.

Foto: Comuna capitalina entrega vivienda en el barrio Nueva Nicaragua/TN8

Con mucho entusiasmo y agradecimiento la beneficiada Jacqueline Andrea Navarro recibió de manos de alcaldesa las llaves del hogar que ahora les garantizará seguridad y bienestar a su familia.

"Cada vez cuando nosotros llegamos a los diferentes barrios hacerle entrega de las viviendas solidarias nosotros vemos realmente una cara de alegría en cada uno de los protagonistas, nosotros nos sentimos realmente muy feliz y orgullosos de poder tener esa oportunidad de compartir la alegría de colaborar y trabajar con la alcaldía para hacer más entregas de viviendas solidarias en beneficio a la gente del pueblo de Managua", compartió el comunicador de Taiwán Iván Lu.

Foto: Comuna capitalina entrega vivienda en el barrio Nueva Nicaragua/TN8

Bienestar de las familias

El Gobierno de Nicaragua continúa fortaleciendo su compromiso con las familias nicaragüense a través de los diferentes proyectos y programas que ejecuta para el bienestar y alegría de las familias.

"Hoy estamos cumpliendo un sueño más de una familia que por años vivió en vulnerabilidad así que en este barrio en la Nueva Nicaragua, nosotros hemos entregado 16 viviendas y hemos entregado diferentes proyectos que a través de nuestro plan de inversión hemos venido ejecutando cada año en cada uno de los barrios", finalizó Reyna Rueda, Alcaldesa de Managua.