Madres de héroes y mártires en Managua reciben paquetes alimenticios

Foto: Entrega de paquetes alimenticios en Managua / TN8

De manera mensual el Gobierno de Nicaragua realiza la entrega de paquetes alimenticios a madres de héroes y mártires. Esta mañana de martes fueron 23 madres beneficiadas, habitantes del barrio Máximo Jeréz y Oscar Turcios Sur del Distrito I de Managua.

Graciela Ortiz se mostró muy contenta con la visita que le realizó la Juventud Sandinista, quienes le entregaron hasta la puerta de su hogar su paquete alimenticio.

"Me siento muy agradecida con mi Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, esto me viene ayudar en mi economía y gracias infinitamente por que siempre me están ayudando, ya que tengo muchos años de recibir esta ayuda de manera mensual", dijo la protagonista Graciela Ortiz.

"Gracias a mi presidente y a mi Dios todopoderoso y espero que siga por muchos años más, que siga gobernando a nuestro país y siempre vamos a ir adelante con él, y me siento muy agradecida con él y con Dios por que solo él no se olvida de nosotras y mes a mes nos da este gran beneficio", manifestó entusiasmada Aura Liliam Cruz, habitante del barrio Máximo Jeréz.

Solidaridad y compromiso del Gobierno

"Muy contenta muy agradecida, yo le pido a Dios que lo mantenga a nuestro presidente por más años, por que solo él nos mantendrá estos alimentos. Ya nos ayuda y es una manera de decirnos que nuestro Comandante no se olvida de nuestros hijos que lucharon lomo a lomo en contra de la guardia (somocista)", comentó Gladys Sánchez, habitante del barrio Oscar Turcios Sur.

Evanor González, secretaria político de organización de territorio, aseguró que otro de los beneficios que reciben las madres son atención de medicina general, oftalmología y otras demandas.

"No solo les traemos sus paquetes, este es un trabajo conjunto por que también velamos por su salud; el paquete contiene frijoles, arroz, aceite, pinolillo, azúcar, viene variado y ellas demuestran su agradecimiento al Gobierno de Nicaragua", comentó González.

Esto es parte de la restitución de derechos de cada una de las madres de héroes y mártires, también son beneficiadas del programa Todos Con Voz.