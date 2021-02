¡Chito y ubicate! Lina Tejeiro calla a fan que la criticó por su trasero / RADIO VOLTIO

Lina Tejeiro ha ganado popularidad en las redes sociales por el tipo de contenidos que realiza en sus cuentas oficiales, las dinámicas que lleva a cabo para interactuar con sus seguidores y las respuestas que da a quienes intentan ofenderla con detalles de su vida personal.

Aunque en ocasiones pasadas la joven ha sido criticada por el tipo de palabras o expresiones que utiliza para defenderse de los insultos en las plataformas digitales, en los últimos meses se ha convertido en centro de aplausos y halagos de algunas personas, que admiran su estilo e inteligencia para no dejarse afectar de estos ataques.

Recientemente, la artista llamó la atención de sus fans tras realizar una dinámica de preguntas en su cuenta oficial de Instagram. La joven se dispuso a dialogar con los curiosos mientras se maquillaba y se arreglaba en su nueva casa.

En medio de la actividad, una persona quiso ofenderla y hacerla sentir mal utilizando el tema del tamaño de su cola, haciendo referencia a que ya no era igual de voluptuosa que antes. Tejeiro se mostró emocionada de responder este comentario y no dudó en imprimirle su estilo a las palabras que usó.

“Ya no tiene cu$%”, escribió aquel usuario de la red social junto a una risa.

“Me encanta cuando me dicen estas cosas. Mi amor, yo culo si tengo porque, si no, no la viviría cagando. Pero que no sea del tamaño que a ti te guste, no es problema mío”, dijo Lina con un tono sarcástico, mientras pintaba sus labios y picaba el ojo.

Varias personas destacaron la astucia e inteligencia que tiene Tejeiro cada vez que da una respuesta, además de enfatizar en el estilo que ha implementado en estos espacios para despachar a sus ‘haters’.