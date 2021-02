Jornada médica gratuita llega a familias del barrio Altagracia, Managua

Foto: Jornada médica en el barrio Altagracia / TN8

El Ministerio de Salud a través del Hospital Antonio Lenín Fonseca desarrolló este lunes jornada de atenciones médicas en el barrio Altagracia, Distrito III de Managua, acercando los servicios de salud a las familias capitalinas.

Ortopedia, medicina general, cirugía, pediatría y neurocirugía, son algunas de las especialidades que se ofrecieron durante esta jornada médica.

"Este es un proyecto que estamos realizando para mejorar la calidad de atención de salud de los pacientes. Las atenciones que nosotros traemos hasta acá a la comunidad son especializadas para tratar de detectar a tiempo las posibles complicaciones que se pueden presentar en los diferentes pacientes", aseguró el Dr. Abilio Portillo, residente de cirugía del Hospital Lenín Fonseca.

"Tenemos a otorrinolaringólogos, urólogos, de radiología y neurocirugía; con estas especialidades nosotros podemos detectar a tiempo todas las anormalidades que puede presentar el paciente y una vez nosotros detectándolas aquí podemos remitirlos inmediatamente a la unidad de salud", agregó el doctor.

Estas jornadas forman parte del programa "Mi Hospital En Mi Comunidad", uno de los proyectos más emblemáticos del Ministerio de Salud.

"Nosotros hacemos estas actividades con el objetivo de brindar la atención a nuestra población y presentar una atención de calidad, tratando de optimizar el tiempo de espera para nuestra población más necesitada", aseguró el Dr. Carlos Joya, residente de medicina interna.

Atención garantizada y de calidad

Pobladores aseguran estos servicios médicos les reduce el tiempo de espera para ser atendidos por especialistas.

"Este servicio nos beneficia de tal manera que los adultos mayores ya no tienen que pagar un transporte para dirigirse a un centro hospitalario, ya no tienen que incurrir en esos gastos, ya no tiene el familiar que buscar cómo trasladarse hasta allá y les dan la atención especializada hasta su propia vivienda", aseguró la pobladora Darling Cisneros.

Oportuno, gratuito y necesario, así describe esta jornada el poblador José Ortíz. "Yo andaba un poco molesto del oído y me atendieron bien, esta jornada es muy buena para toda la población, están restituyendo nuestros derechos de la salud y yo invito a las familias a que vengan a pasar consulta porque si se sienten mal acá es todo gratuito".

El Ministerio de Salud mantiene su compromiso con los nicaragüenses, garantizando servicios médicos gratuitos y con calidad.