Niñez disfruta de una tarde de cuentos y títeres en la Hormiga de Oro

Niñez nicaragüenses disfruta de una tarde de cuentos y títeres en la Hormiga de Oro Foto: TN8

Niños y niñas pudieron disfrutar este domingo de una tarde de títeres y cuentos en la sorbetería "La Hormiga de Oro" presentada por el grupo de teatro Arlequín.

"Nosotros de parte del grupo de teatro Arlequín estamos reunió esta tarde para compartir con los niños y niñas una hora de entretenimiento arte y cultura, hoy que estamos celebrando 14 años del regreso de nuestro Gobierno, que también estamos restituyendo uno de los derecho de los niños el cual es el derecho al arte y la cultura recreación sana", expresó Claudia Ortiz, productora del grupo nacional de teatro Arlequín.

"Tenemos un repertorio de todas las músicas que nos representan como nicaragüenses, normalmente estamos una vez por mes aquí en la Hormiga de Oro compartiendo nuestras obras de teatro y dentro de poco llevaremos obras que viene siendo parte de nuestra jornada dariana", añadió Ortiz.

Este show celebra los 14 años de restitución de los derechos a la niñez nicaragüenses como lo son la sana diversión y recreación, los niños pudieron disfrutar de un ambiente sano y lleno de amor con música, helado y presentaciones artísticas protagonizadas por los títeres.

"Me parece algo muy bonito para nuestra niñez, por que uno busca como ellos se sientan bien y si ellos están bien nosotros estamos bien, está muy bonito y me gustaría que lo hicieran un poco más seguido, siempre nosotros venimos y pasamos muy agradable, me gustaría que continuarán haciendo este tipo de espacio para el disfrute de la familia y sobre todo de nuestros niños", manifestó Álvaro Gómez, visitante.

Estos espacios son creado por el Ministerio de la Economía Familiar (MEFCCA) para la diversión y entretenimiento de los reyes del hogar y el disfrute de las familias.