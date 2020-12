Sistema Penitenciario Nacional profesionaliza a su personal en Tipitapa

Foto: Graduación en Escuela Penitenciaria Nacional / TN8

El alcaide Francisco Lara, director de la Escuela Penitenciaria Nacional, señaló este miércoles que los graduados este día son de los distintos cursos que brinda esta institución.

Entre ellos están el primer curso de formador de formadores pedagógicos, primer curso básico de guias caninos, segundo curso básico de información penitenciaria, tercer curso basico de tratamiento penitenciario, primer curso de salud animal, tercer curso de jefe de contingente, cuarto curso de gestión y servicio a la ciudadania y el décimo segundo curso de inducción penitenciaria en saludo a Diciembre Victorioso, con el lema de "mismos ideales, mistica, amor, esperanza y fé; siempre marchando hacia nuevas victorias.

En los ocho cursos penitenciarios se obtuvo una matrícula general de 172 protagonistas; 135 varones y 37 mujeres. Se dio cumplimiento a los programas de estudios según lo planificado, donde se impartieron horas de clases detalladas en un total de 4 mil 202 horas impartidas .

Todo esto se hizo cumpliendo con el modelo de aprender haciendo; los protagonistas en las clases prácticas demostraron sus destrezas y habilidades en cumplimiento de las tareas que se le asignaron, entre ellas requisa, conducción, custodia en puntos y controles; atención a la ciudadanía y servicio de guardia.

Rendimiento académico

El comportamiento del rendimiento académico de manera general alcanzó un 83 de promedio general, aplicando los parámetros de diciplina, rendimiento, entre otros. Así fueron seleccionados varios alumnos destacados de cada curso, afirmó el director de la escuela penitencuaria Francisco Lara

Iván Ramírez se graduó del técnico básico canino. "Curso muy bonito, este es un nuevo reto, aprendí a adiestrar a un can, algo que no cualquier persona lo hace, tiene que sentirlo en su corazón y tenerle amor a los perros para poder hacer que el can sea su propio amigo", expresó.

Flor de María Padilla se graduó en el curso básico de información penitenciaria. "A través de ese curso uno se da cuenta de algunas problematicas que se dan dentro y fuera del sistema penitenciario, de igual forma es importante la preparación de cada funcionario para brindar buen servicio a la ciudadanía", indicó.