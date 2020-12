Medio siglo de amor en Ticomo: Carmen González cumple 50 años de celebrar la Gritería

Foto: Esta familia aseguran que cada 7 de diciembre seguirán con esta tradición/TN8.

La noche de este lunes, las familias católicas del país celebrarán con amor y devoción a la Inmaculada Concepción de María. Una familia que se preparó con tiempo para ser parte de esta fiesta, fueron los Guerrero González, quienes habitan en la comarca Ticomo, de Managua.

Doña Carmen González, asegura que ya cumplió 50 años de celebrar de forma ininterrumpida a la Virgen de Concepción. Este 7 de diciembre al mediodía, ultimaba detalles de su altar, adornado con flores típicas de la temporada, como: madroño, pascua, pastora y otras.

“La celebramos por amor a la Virgen y el fervor que tenemos todos los católicos, y también por favores recibidos y la tradición más que todo. A veces uno se enferma, a veces a un hijo le pasa algo y le pedimos a la Virgen de corazón y Ella nos hace los milagros”, dijo Doña Carmen González.

Esta Señora originaria de Nagarote, durante todo el año se viene preparando, ahorrando lo que puede; cantidad que complementa con los aportes que hacen sus hijos e hijas. Con mucho o poco, la idea es honrar a la Madre de Dios cada 7 de diciembre.

“Yo me alegro, hasta ganas de llorar me da porque si me emociono, la Purísima es lo que mas me encanta, me alegro mucho y también me recuerdo las cosas que me han pasado y ahí uno le pide, están mis hijos conmigo, ni uno he perdido gracias a Dios; también recuerdo a mi madre María Robelo, ella me lo inculcó”, expresó Doña Carmen.

Para esta familia es muy significativo cada año dar vida a esta tradición, heredada de abuelos y padres a hijos; la que este año ofrecen de forma especial en acción de gracias por la salud que Dios les ha dado en medio de una pandemia.

Tradición y fe

“Es una forma de mantener nuestras raíces, de mantener a nuestra familia unida, nosotros aquí cuando hacemos el altar todas participamos, todos ponemos un granito de arena, tanto los que estamos aquí como los que están lejos”, destacó una de los cuatro hijos de Doña Carmen, Suyen Guerrero González.

“Es una alegría grande todos los años ayudarle, apoyar a mi mamá, y cuando ya no esté, pues seguir la tradición siempre nosotros como hijas que somos que nos ha inculcado nuestra tradición católica”, puntualizó Maricela Romero González, otra de las hijas de Doña Carmen.

Esta familia aseguran que cada 7 de diciembre seguirán con esta tradición de amor y devoción, hasta que Dios les de vida, honrando a la causa de tanta alegría, La Concepción de María.