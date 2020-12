Población de Ciudad Sandino estrenan calle y campo de béisbol / FOTO / TN8

Autoridades de Ciudad Sandino inauguran el adoquinado del cruce de Residencial Praderas de Sandino hacia el norte.

Con el mejoramiento vial, las familias previenen las enfermedades, pues se elimina el polvo, el lodo, y se logra un tránsito seguro en este sector.

"La intención nuestra es embellecer todo el municipio, que vamos luchando para ir satisfacciendo las necesidades de la población, es un proyecto decente, limpio, es un proyecto del Frente Sandinista que con huracanes y pandemia seguimos haciendo proyectos, porque este es un barco que lo empujamos entre todos. Felicitamos a los beneficiarios del proyecto que es de todo el municipio. En los próximos días vamos a inaugurar una rampa y mejorar caminos en comarcas, y seguimos en las calles urbanas que quedaron bastante dañada por el huracán", expresó Reynaldo Flores, Alcalde de Ciudad Sandino.

También se desarrolló la inauguración de un nuevo campo de béisbol, como parte de las acciones que ejecuta el Gobierno para la promoción del deporte. Con esta obra se benefician 20 equipos de este municipio que muestran sus habilidades y luchan contra las droga.

"Este va ser un campo multiusos para el béisbol infantil, masculino y femenino, además de eso de fútbol con el sentido de ir llenando la demanda que tenemos de la juventud, porque es lo más efectivo para el crecimiento sano de la juventud tanto mental como físico, porque aquí tenemos varios equipos femeninos", añadió el Acalde.

"La verdad si me gusta la idea porque este campo antes era una barrera y un deber del Gobierno hacer esta obra. Me siento muy contenta de estar aquí, de inaugurar esta obra, juego con el equipo novatas. Yo soy de Managua, pues me siento contenta, este campo permite que nosotras tengamos donde jugar, es un municipio bastante amplio y hay varios equipos y nos toca compartir espacio y al tener un campo extra es un desahogo para la liga", dijo la jugadora Jazmina Aburto.

La inversión en la calle adoquinada es de un millón 250 mil córdobas y en el campo deportivo es de 191 mil córdobas.