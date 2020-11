Bomberos Unificados refuerzan conocimientos en atención prehospitalaria

Foto: Capacitación para bomberos / TN8

Ante una situación de emergencia los primeros minutos son decisivos para afrontarla, por esta razón el cuerpo de Bomberos Unificados reforzó de conocimientos en primeros auxilios a un total de 31 efectivos bomberiles, entre estos 27 hombres y cuatro mujeres.

La clausura del curso se llevó a cabo el lunes en la escuela nacional de bomberos. "Cuando un pueblo se siente seguro vive feliz, el bombero tiene que estar lleno de amor para atender a los demás, tenemos horas de entrada pero no de salida, por que hay que garantizar la vida de las familias y de paso sus bienes", dijo el Comandante de Brigada Ramón Landero, director general del cuerpo unificado de bomberos.

Durante el desarrollo de esta actividad formativa, los participantes adquirieron nociones básicas para poder ofrecer una ayuda eficaz a aquellas personas que puedan encontrarse en una situación de emergencia.

"Recordemos que nosotros tenemos que estar a la par de la tecnología, a la par de lo que viene innovando, nuestra ciudad a nivel urbano viene creciendo, nuestras carreteras vienen ampliándose, eso significa que estamos mejorando nuestro servicio con la capacidad técnica de cada uno de ustedes", dijo el Comandante Manuel Zamora, presidente de Bomberos Unidos Sin Fronteras.

Amor y disciplina

Los 31 efectivos bomberiles recibieron un diploma y se comprometieron a servir con amor y disciplina. "Estamos felices, es una experiencia más, aprender esto es seguir dando lo mejor a la población. Nacimos para el servicio", dijo uno de los bomberos, tras recibir su diploma.

"Sin la partícipacion de la mujer no hay Revolución y aquí estamos dando lo mejor de nosotras, demostrando que podemos hacerlo, no por ser mujeres no vamos a dejar de dar primeros auxilios", dijo una de las cuatro mujeres que participó en este curso.

La mayoría de bomberos coinciden en que no es suficiente saber lo que debe hacer, sino saber también por qué se hace y cómo hacerlo de forma segura y eficiente.

Durante la entrega de diplomas se reconoció a las mejores calificaciones y al final de la actividad autoridades bomberiles felicitaron a cada uno de los apagafuegos.