Matrículas en centros educativos de Managua continúan a paso firme

Las matrículas para el año lectivo 2021 ya están en pleno auge. Los padres de familia están acudiendo a los colegios para garantizar un cupo para sus hijos.

Desde muy temprano este jueves en el Centro Escolar Salvador Mendieta, en Managua, fueron muchos los padres de familia que acudieron para matricular a sus hijos y así garantizar que se sigan formando, a través de una educación gratuita y de calidad en las modalidades de preescolar, primaria y secundaria.

“Siempre es importante porque siempre estamos pendiente de la educación de nuestros hijos y queremos de que ellos se superen día a día y la verdad es que si usted mira, todos los padres de familia hemos venido desde muy temprano para que tengamos por lo menos un cupo”, dijo la madre de familia Abigail Espinoza, quien tiene dos niños en ese colegio.

“Todo está perfecto y está gratuito, no se está cobrando ni un peso, y le hacemos el llamado a los padres de familia a que vengan a pre matricular a sus hijos, esto es importante porque es el futuro de ellos: si no estudiamos, no somos nada en el mundo”, expresó la madre de familia, Socorro Rivas.

Matrículas rápidas

Los estudiantes realizaban una revista cultural para amenizar el breve tiempo de espera de los padres de familia, pues el proceso es rápido y sencillo. Inclusive, en caso de faltar algún documento, se le da la opción al padre de familia de presentarlo posteriormente. La idea es que nadie se quede fuera del sistema escolar publico.

“Este primer día nos ha ido excelente porque ya hemos matriculado una gran cantidad de estudiantes en toda la mañana y ustedes pueden ver que todavía hay una buena cantidad de padres de familia en las filas y la matricula es en un ambiente festivo, de alegría, de confianza, porque los padres de familia tienen confianza en este colegio”, destacó el director del centro, Denis Núñez Gutiérrez.

La meta de matrícula en este centro educativo es de más de 1 mil 700 alumnos; el proceso se realiza guardando las medidas de prevención ante el coronavirus y con apoyo de la Federación de Estudiantes de Secundaria, FES.

