Foto: Entrega de títulos de propiedad a familias de Managua / TN8

La meta para este mes de octubre 2020 es entregar a nivel nacional 2 mil 600 títulos de propiedad a las familias nicaragüenses.

Es así que la mañana de este martes la Juventud Sandinista, secretarios políticos y técnicos catastrales de la Procuraduría General de la República visitaron los barrios Camilo Ortega, El Pilar, Sierra Maestra y Buena Vista del Distrito III de Managua, garantizando a las familias la seguridad jurídica sobre sus bienes.

Reyna Díaz, habitante del barrio Buena Vista, mostró su alegria al recibir su título de propiedad, ella aseguró que ha sido bendecida también con una vivienda digna, proyectos sociales que los realiza el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

"Estoy contenta, esta es una gran bendición de recibirlos a ustedes que vienen hasta a mi casa a dejarme ya mi título de propiedad, ya tenía mi solvencia y solo fue corto el tiempo que espere. Gracias a Dios y nuestro Gobierno que a mí en lo personal me ha ayudado mucho. Tengo ya mi casita y ahora mi título, bendito a Jesús que no me ha desamparado ", dijo Reyna Díaz.

Más familias de Managua son beneficiadas con sus títulos de propiedad

"Gracias a Dios estoy recibiendo mi título de propiedad, ya nadie nos va a sacar de nuestra casita. Agradezco de corazón a nuestro comandante y la compañera Rosario Murillo que nos está garantizando nuestra vivienda", manifestó Teresa López, habitante del barrio Buena Vista.

Seguridad jurídica

En esta décima jornada los técnicos catastrales tambien entregaron títulos en los departamentos de Jinotega, Matagalpa y en el Caribe Sur, todo esto como parte de la voluntad política del Gobierno Sandinista que ha venido garantizando tranquilidad a las familias.

Marlon Cuaresma, técnico de la PGR explicó que "en estos barrios vamos a entregar 82 títulos que les garantiza seguridad jurídica a las familias nicaragüenses, que el Gobierno les trae a la puerta de sus hogares. En esta décima jornada estamos entregando 650 títulos que es durante esta semana".

Hasta la fecha el Gobierno de Nicaragua a través de la Procuraduría General de la República ha entregado 21 mil títulos de propiedad, pero la meta antes de terminar este 2020 es de 26 mil documentos para que las familias gocen de este beneficio.