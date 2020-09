Familias del D.II de Managua respaldan cadena perpetua por crímenes de odio

Foto: Firma de familias apoyando la cadena perpetua / TN8

Familias del Distrito II de Managua respaldan la carta abierta dirigida a la Corte Suprema de Justicia por el presidente de la República, Daniel Ortega, en la que se le orienta a las autoridades del Poder Judicial proponer una reforma a las leyes pertinentes para penalizar con cadena perpetua a quienes cometan crímenes de odio en Nicaragua.

Este jueves habitantes de sectores aledaños al centro de salud Sócrates Flores, en el barrio Santa Ana, se presentaron a ese lugar para sumar firmas en apoyo a la iniciativa del Gobierno, en la búsqueda de frenar las manifestaciones inhumanas de violencia y odio.

"Bueno para poner un freno, un hasta aquí nomás que paguen por esa maldad, por ese odio que tienen contra las mujeres y tienen que pagar y por eso estoy de acuerdo y afirmó y reafirmó de que mejor la cadena perpetua para todos esos violadores y asesinos. La gente ha participado, prácticamente, ya un 80% en lo que es el sector que nos corresponde", manifestó Karen Flores.

"Con el objetivo de demostrar o frenar que ya no sigan este tipo de delitos que son gravísimos para la los niños y mujeres embarazadas y personas con discapacidad y todo aquel que no se puede valerse", señaló Alonso Urbina.

Apoyo contundente

Habitantes del barrio Batahola Norte destacaron que la propuesta de castigar con severidad a los autores de crímenes como los cometidos en Ayapal, Costa Caribe y León en semanas anteriores, vela por la integridad de los nicaragüenses.

"No puede ser posible que esté pasando eso en el país, si todos somos hijos de una mujer no podemos estar haciendo eso porque igual somos padres y es algo que no se puede estar dando", enfatizó Alexis Martínez.

"Beneficiados no sólo las niñas ni las mujeres, la verdad que a toda la gente; entonces, yo digo que está bien que lo reformen", sostuvo Frachinea Guevara.