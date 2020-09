Otras 100 familias capitalinas cumplen el sueño de tener una vivienda digna

Foto: Entrega de más viviendas del proyecto Bismarck Martínez en Managua / TN8

La Alcaldía de Managua realizó este jueves la entrega de 100 nuevas viviendas como parte del Programa Bismarck Martínez.

Tras 20 años de alquilar en Monseñor Lezcano, Don Álvaro Murillo, quien es adulto mayor y una persona con discapacidad, finalmente cumplió el sueño de tener una vivienda.

"Gracias a Dios y a nuestro buen Gobierno del Comandante Daniel y la Compañera Rosario Murillo he obtenido este beneficio que tanta necesidad tenía yo de él y espero que sigamos adelante con más victorias. A mis 64 años estoy viendo los beneficios que la Revolución nos está trayendo y ya llevo 14 meses de cuotas", dijo el señor.

Él es uno de los miembros de las 100 familias que gracias al Programa Bismarck Martínez, este jueves recibió una vivienda digna, segura y bonita para vivir en tranquilidad y alegría.

Mejor condición de vida

"Nosotros estamos haciendo un plus esfuerzo para cumplir con la entrega de 1 mil viviendas y 2 mil terrenos a final de este año, un terreno de 54 metros de construcción y una vivienda con toda la seguridad que exige la construcción de estas viviendas", destacó Reyna Rueda, alcaldesa de Managua.

Otro caso es el de Flavia Ocampo, una joven que junto a su esposo ya tiene un lugar propio, con todos los servicios básicos, en el que pueden formar una familia, pues aún no tienen hijos.

"Muy agradecida con Dios y con nuestro buen Gobierno. Me siento agradecida, es un sueño hecho realidad ya que es algo que todos anhelamos y tener una casa es muy caro y por las condiciones económicas no somos sujetos a crédito", expresó la joven.

Sueños hechos realidad

Con la entrega de estas 100 viviendas se completan 600 recibidas por familias capitalinas en lo que va del 2020. Las familias reconocen que sólo con el Gobierno Sandinista su sueño puede ser una realidad.

"Me siento muy agradecido por lo que está pasando ahorita. Esto es un sueño hecho realidad, no sólo para mí sino para todas estas personas que están aquí y me siento feliz porque nunca pensé que esto me iba a pasar y me siento muy agradecido. Ahorita estoy viviendo donde mi suegra, pero yo quería tener un lugar propio", comentó emocionado el joven Oscar Delgadillo.

"Gracias a Dios después de una larga espera se hizo realidad esto, una escala más en la vida y sólo se pudo hacer realidad con nuestro Presidente en el poder, porque han pasado otros gobiernos pero nunca se preocuparon por la ciudadanía, solo se preocupaban por ellos, por hacerse ricos, por tener más bienes, pero no por las personas que no tienen recursos", refirió el señor Luis Enrique González.

Estas viviendas ubicadas en Villa Jerusalén de Sabana Grande, son parte de la respuesta de las autoridades a más de 18 mil solicitudes de viviendas y terrenos que se tienen por parte de familias que buscan hacer del sueño de tener un lugar propio una realidad.