Servicio gratuito de urología llega hasta pobladores de Batahola Norte

Foto: Jornada de salud con especialidad en urología en Batahola Norte / TN8

Desde el programa, "Mi Hospital en Mi Comunidad”, se realizó este lunes una jornada de atención para detectar enfermedades de los riñones en la Casa Comunal del barrio Batahola Norte, Managua.

Esta es una nueva iniciativa del sistema de salud público para llevar las especialidades y sub especialidades médicas a los barrios.

Te interesa: Viviendas del barrio Javier Cuadra fueron fumigadas y abatizadas

"Es decir que la gente no tenga que salir de su casa, de su barrio, para que tenga una atención con calidad y calidez. Hoy estamos desarrollando urología en el barrio Batahola Norte, venimos con ultrasonido, venimos con diagnóstico, y la gente está más cerca de los especialistas cerca de su casa. Y la gente no tiene que ir al hospital, no van a esperar una cita, ya el paciente no va a esperar una cita, ya el paciente se va con su diagnóstico y estudios realizados", expresó Janeth Gómez, subdirectora del Hospital Lenín Fonseca.

Definitivamente que es más fácil para las familias que los médicos lleguen a la comunidad, porque las consultas son rápidas, gratuitas y con entrega de medicamentos.

Población agradecida

Foto: Jornada de salud con especialidad en urología en Batahola Norte / TN8

"Muy agradecida y contenta porque vino está bendición de Dios, por las buenas obras que está haciendo nuestro Gobierno. La verdad de las cosas, que voy feliz, contenta, porque ya pasé consulta. Fue rápido la atención, es buenísima porque la atención es rápida, breve; en otras partes esperamos dos o tres horas. Ya me hicieron ultrasonido y me dieron resultados y estoy feliz con la obra que está haciendo nuestro Comandante Daniel Ortega", precisó Luisa Oporta.

"Es excelente la especialidad de urología, nos sentimos muy agradecidos con el Gobierno, que esto siga en todos los barrios. Gracias al Señor, me siento muy agradecido, me han atendido muy rápido, con amabilidad. Estoy bien gracias a Dios, vengo para descartar cualquier cosa", dijo Armando Levy.

Esta jornada de atención especializada llega cada día a más barrios de la capital. Los servicios se brindan con más agilidad, favoreciendo al abordaje médico oportuno de cada paciente.