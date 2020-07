Managua: La lluvia destruyó su hogar, y con esperanza estrenó su vivienda

Foto: Esta es la vivienda número 313/TN8.

Las intensas precipitaciones de hace 3 meses colapsaron la vivienda de Janeth Andino en la comarca Esquipulas en el Distrito V de Managua.

En minutos después del incidente, le brindaron acompañamiento las autoridades y ahora estrena un hogar seguro.

Es la entrega de la vivienda número 313 a una familia en Managua.

“Gracias a Dios me siento bendecida por Dios, agradezco de corazón, mi vivienda se encontraba en mal estado, sufrían mis hijos, se pasaba por arriba, la corriente se me llevó todo, fue rápida la respuesta, me apoyaron bastante“, sostuvo Janeth Andino Vanegas.

“Es una vivienda más, es la 313 gracias a Dios, 313 familias, que ahora cambian la vida, más en esta época de lluvia, ya no se van a mojar, son 7 miembros que viven aquí, ahora nos sentimos agradecidos por la confianza con la familia y no terminamos de agradecer esa hermandad del pueblo y gobierno de China-Taiwán, que nos ha ayudado a transformar la vida de la familia", indicó la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda.

Plan de inversión

"Tenemos también proyectos del plan de inversión, tenemos obras, hay proyectos de mejoramiento de vial con andenes, con una inversión que supera 1 millón 900 mil córdobas, vamos entregando las viviendas, pero también vamos entregando todos esos proyectos, poquito a poco”, continuó.

“La familia ahora ya tiene una nueva casa, estamos muy contentos de entregar esta casa en este momento, una familia que sufrió mucho, la lluvia, tormenta. Esto es una alianza entre el gobierno de Taiwán y Nicaragua para restituir el derecho a la vivienda, a las familias con necesidad, también es una alianza de Taiwán y la alcaldía, trabajamos en conjunto para construir estas casas, para las familias que la tienen deteriorada, contribuimos así con este pequeño apoyo, las familias lo ven un sueño hecho realidad”, manifestó el embajador de Taiwán en Nicaragua, Jaime Wu.