Jornada visual es realizada en el Centro Oftalmológico de Managua

Este sábado por la mañana en el Centro Nacional de Oftalmología, se llevó a cabo una jornada de medición de la vista, específicamente para los adultos de cuarenta a cincuenta y cinco años de edad; cabe destacar que además del examen realizado, se está entregando su respectivo lente.

“Son lentes de lectura, lentes que más ocupa la población. Completamente nuevos y parte de la restitución de derechos a la salud que tiene la población nicaragüense. Hoy correspondió realizar esta jornada de entrega de lentes de lectura, recordando que es de calidad y completamente gratis para todo aquel que desee hacerse de un par de lentes”, recalcó la directora del centro, la doctora Francis Rivas.

A su vez, mencionó que en el lugar se siguen brindando todos los servicios de siempre, consultas, cirugías láser, los diversos procedimientos que se requieren en atención oftalmológica para la población.

Guardando la distancia, la población iban llegando para realizarse su respectivo examen y escoger el lente que más le gustara. Personas que se movilizaron desde sus hogares y hasta taxistas que se encontraban trabajando y escucharon acerca del beneficio, se sumaron a la lista para hacerse su debido examen.

“Lo ayudan a uno, ya que el examen es gratis y los lentes, mire que bonitos. Agradecida con Dios y a todos los que hacen posible este buen gesto de solidaridad. Ya necesitaba mis lentes, hace mucho que no me hacía un examen de la vista y pues, ahora voy con lentes nuevos y hasta más joven me siento”, dijo la señora Guisela Nicaragua.

Jornada de medición de la vista

"Más que agradecido con el gobierno por hacer esta buena obra con el pueblo. Andaba trabajando, pasé rápido y sin mucho atraso ya voy con mis lentes. Nunca nadie se había preocupado tanto por el bienestar del pueblo a como lo hace este gobierno”, recalcó el señor Rolando Mendieta Salgado.

La jornada inició a las ocho y treinta de la mañana, tomando en cuenta todas las medidas de prevención ante el COVID-19; como lo es el lavado de manos y desinfección del calzado; además de que el centro estaba siendo fumigado y desinfectado ante cualquier posible contagio de esta enfermedad.