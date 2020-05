Valiente madre logra curarse del cáncer de mama en Ciudad Sandino

Foto: Doña Sara Espino, quien logró superar un difícil cáncer de mama gracias al apoyo de sus hijos / TN8

Sara Espino, de 60 años, es el ejemplo vivo de que el cáncer de mama se puede vencer con mucha fuerza de voluntad, confianza en Dios, pero sobre todo amor a sus hijos, los cuales fueron su principal apoyo durante todo ese tiempo.

"Yo me sentí mal, acudí al médico y la doctora me dijo 'ojalá no sea lo que estoy pensando'. Ya listos los exámenes me dijeron que tenía cáncer de mama y lo único que se le viene a la mente a uno es la muerte. Tiempo después los doctores me dijeron 'se tiene que operar, si no se opera se muere'", dijo entre lágrimas, Doña Sarita.

La valiente madre fue sometida a una mastectomía y hoy goza de una vida completamente activa y normal. "Este brazo (el izquierdo) yo no lo podía levantar, uno queda extraño, pero ahora sí la levanto. Mi herida es grande pero no importa, mientras siga viva y con mis hijos el resto no importa", aseguró.

Apoyo de sus hijos

En la mayoría de casos esta terrible enfermedad genera un impacto negativo en la familia, sin embargo en este caso, cada hijo de esta especial mujer dio su apoyo constante mejorando su calidad de vida.

"Para nosotros, mis hermanos y yo, mi madre es primordial, nosotros sufrimos mucho al verla enferma, la acompañábamos a quimioterapias, a radiaciones y fueron momentos duros pero aquí está y sigue con nosotros", dijo Wilber Espino, hijo de la señora.

Cada tres meses es sometida a exámenes como parte de su seguimiento médico. Hoy Doña Sarita lava, plancha, cocina, barre y vive una vida sin problemas.

En su juventud elaboraba bolsas de cemento en una empresa ubicada en Carretera a Xiloá y de esta manera garantizaba el pan en su casa.

Crónica TN8 visitó su casa en Ciudad Sandino, tras salir seleccionada en las "Mamacitas más Lindas del Mundo", recibiendo regalos y muchas sorpresas.