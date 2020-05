Taxistas hondureños continúan protestas exigiendo bono compensatorio

Trabajadores de transporte público cierran el paso en una calle durante una protesta este miércoles en Tegucigalpa / Fotografía: EFE

Este jueves se han producido nuevas manifestaciones de los taxistas en Tegucigalpa exigiendo al gobierno el bono compensatorio y no se les cobre la matricula vehicular de este año, tras permanecer dos meses sin trabajar por el COVID-19.

Desde las 6:00 de la mañana los taxistas se apostaron a inmediaciones de la colonia La Laguna al nororiente y bulevar Kuwait, como parte de las medidas para presionar al gobierno para que cumpla sus demandas.

Según el dirigente del sector Taxi, Pedro Gómez, «no podemos vivir del aire, esta es una situación que la tenía que prevenir el gobierno desde el momento que sabían que venía esta cuarentena del COVID-19, por eso seguiremos hasta obtener una respuesta de parte de las autoridades».

En ese sentido, pedimos al gobierno el otorgamiento de un bono compensatorio de 14 mil lempiras, retornar a las labores con el mayor número de pasajeros posible y la cancelación del pago de matrícula.

Quieren trabajar

#EFETV | Taxistas de Honduras exigen que les permitan reactivar su actividad "por hambre"https://t.co/VJzXy2C3cw pic.twitter.com/tAPJO8Dql6 — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 27, 2020

Señaló que mientras no se abra la economía no se puede trabajar, porque con un pasajero se perderán los puntos de taxis, ya que una persona no podrá pagar 60 lempiras para transportarse como colectivo.

#Honduras || Tela, #Atlantida por segundo día sigue la toma de los taxistas en la carretera CA-13 a la altura del Barrio Hilang Creek exigiendo al gobierno central ayuda luego de 72 días sin trabajar. pic.twitter.com/JwXII6stz5 — Alexx Kidd (@hemartinez033) May 28, 2020

Al mismo tiempo, cuestionó que el presidente de la República y los miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), viven en buenas casas y andan en buenos carros, pero a los taxistas los están condenando a la calamidad sin tomar en cuenta que tienen que pagar la casa donde viven, los servicios públicos, así como darle de comer a sus familias, informó el medio local La Tribuna.