Familias del barrio Menocal participaron en Feria de Salud

Foto: Feria de salud desarrollada en el barrio Juan Emilio Menocal, en Managua / TN8

La Feria de Salud Familiar se llevó a cabo este jueves en el barrio Juan Emilio Menocal, donde hubo alta asistencia de la población del Distrito 2.2 de Managua.

Esta feria les permite a los pobladores pasar consulta por medicina general, pediatría, realizarse ultrasonidos, prueba del VIH, consulta odontológica, Papanicolaou.

“Generalmente la afluencia es buena, se atienden hasta 100 consultas en una actividad de este tipo, en la consulta general y la odontológica, aparte la realización de ultrasonidos que es otra cantidad importante. También siempre haciendo énfasis en las medidas preventivas, el lavado de manos, acudir a las unidades de salud si hay un proceso respiratorio”, sostuvo el Dr. Jairo Li, pediatra del Centro de Salud Francisco Morazán.

Foto: Camión de la feria de salud desarrollada en el barrio Juan Emilio Menocal, en Managua / TN8

En su mayoría los pacientes atendidos son adultos mayores y niños, quienes hacen uso del derecho a la salud gratuita, lo cual es impulsado por el Gobierno de Nicaragua, quien estableció la gratuidad de los servicios a nivel nacional.

“Aquí estamos aprovechando lo que nos manda el Comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, gracias a ellos estamos pasando la consulta. El trabajo que realiza el MINSA es muy bueno para todas las familias”, expresó el poblador Armando Morales.

El Gobierno de Nicaragua a través de las ferias de la salud viene restituyendo los derechos de las familias nicaragüenses, iniciativa que acerca cada vez más el bienestar de la población.

Foto: Feria de salud desarrollada en el barrio Juan Emilio Menocal, en Managua / TN8

“Hoy vine a pasar consulta, todo rápido y muy bueno traer estas consultas para todos, más para las personas que no podemos caminar mucho, cuando uno está enfermo. Yo soy una paciente diabética e hipertensa y hoy me sentí con gripe y antes que pasé a más, me vine a pasar consulta”, añadió la pobladora Socorro Gutiérrez.

Las ferias comunitarias son organizadas por el Ministerio de Salud y la comunidad organizada, quienes han establecido un calendario de atenciones en los barrios, de tal manera que nadie se quede sin ser atendido por los especialistas.