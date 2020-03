Mujeres de San Rafael del Sur: ejemplo de trabajo y superación

Foto: TN8

Cuatro mujeres del municipio San Rafael del Sur tienen historias diferentes pero con muchas cualidades en común, como fuentes de vida insustituible y guerreras incansables merecedoras de amor.

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, en Nicaragua gracias a las gestiones del Gobierno Sandinista, cada vez más las mujeres se van empoderando desde diferentes puestos aportando en gran manera el desarrollo socioeconómico del país y sobre todo al desarrollo funcional de sus familias.

Idalia

Emprendedora, trabajadora y empoderada es la señora Idalia Cerda, la que lleva años dedicándose a la compra y venta de mariscos.

“Desde hace 13 años por la gracia de Dios he tenido esta fuente de ingreso; pertenezco a una cooperativa Mujeres al Poder. Todos los días desde las 5 de la mañana inicia mi día, pero todo el esfuerzo ha valido la pena porque con esto sobrevivimos y al igual que yo muchas mujeres sacan adelante a su familia gracias a este trabajo. Dios nos ha bendecido en gran manera", explica esta mujer trabajadora.

Blanca

Merecedora de respeto y reconocimiento por una vida dedicada a la enseñanza, transmitiendo el pan del saber, formando profesionales, inspirada en su familia generadora de energía; es el caso de la licenciada Blanca Hurtado.

“Desde hace 30 años soy docente, con tantas experiencias bonitas. Durante todos estos años he visto el fruto de mi trabajo (...) En mi familia somos docentes, mi esposo y uno de mis hijos también son docentes y como madre me siento muy orgullosa, me siento muy gozosa cuando veo a algún estudiante que de niño le di clase y ahora en la actualidad es un profesional, es algo que me llena de alegría y satisfacción y si volviera a nacer sin pensarlo sería nuevamente docente porque es una vocación muy linda", comenta.

Elvira

Para la enfermera especializada Elvira Aragón, su profesión es su pasión; ayudar y regalar una sonrisa tierna a cada paciente que visita el centro de salud es su vocación.

“Con el tiempo y el trabajo aprendemos a tener amor a nuestra vocación. Para mí ayudar a otras mujeres es lo que me hace feliz, aquí en el centro de salud trabajo directamente en la prevención de enfermedades que nos afectan. Gracias a Dios, mi familia y sobre todo mi esposo me he ido superando porque inicié siendo auxiliar de enfermería y con el tiempo me preparé como enfermera especialista y siendo mi motor mi familia hemos salido adelante y ahora mis hijos son profesionales, sirviéndole a la población", indica Aragón.

Eyoani

Con fortaleza y valentía la señora Eyoani Berroterán ha construido su futuro, forjando con sabiduría y a base de esfuerzo una herencia para su familia.

“Tengo más de 24 años de ser comerciante dentro del mercado y gracias a esto y a la gracia de Dios hemos crecido con otros negocios, me he desarrollado de diferentes maneras, junto a mi esposo hemos formado a nuestra familia", señala Berroterán.

"Para mí ser mujer tiene mucho significado porque hoy en día las mujeres que ya somos adultas y que hemos sabido pensar, aportamos al desarrollo de nuestra familia; en mi caso tengo 35 años de casada y en esos 35 años he estado en parte en mi casa, parte en el trabajo, en mis estudios y como madre también”, concluye.

Felicidades a todas las mujeres en su día que son fuente de alegría y energía que nos llenan de amor cada día.