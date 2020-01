Familias visitan parques y otros espacios de recreación

Foto: TN8

Muchas familias visitaron este fin de semana el parque Luis Alfonso Velázquez Flores y lo hicieron para que los niños y niñas despidieran sus vacaciones con mucha diversión.

Uno de los tanto niños que encontramos en el parque más grande del país, es Enrique Bustos, quien junto a sus hermanitos, se montó en muchos de los juegos mecánicos que hay instalados en el sitio.

"Yo siempre vengo al parque Luis Alfonso Velázquez, porque me gusta, tiene muchos juegos, me gusta el trencito y los caballitos y me gusta todo lo que hay aquí, mi mama siempre me trae a pasear", mencionó Enrique Bustos.

"Es un lugar bien sano, es un parque muy bonito y divertido un ambiente agradable y muy fresco el lugar y vemos que los niños y niñas se divierten mucho", dijo la capitalina Martha Mora, visitante del parque Luis Alfonso Velázquez.

"A mi me encantaron todos los juegos y más el de la montaña rusa, me divertí bastante, y ya estoy despidiendo las vacaciones", comentó la niña Blanca Matus.

HORMIGA DE ORO

Otro de los sitios donde las familias acuden a divertirse es la Hormiga de Oro, lugar donde se venden helados y otras golosinas para las familias.

Este fin de semana se organizó un encuentro con niños y niñas, quienes jugaron, disfrutaron de los títeres y se les regaló muchos dulces.

"Estamos disfrutando con nuestros amiguitos, viendo los títeres, divirtiéndonos y nuestro pase es placentero, siempre venimos a este lugar", afirmó el niño Geovanny Antonio Espinoza.

BRINCA BRINCAS

En el centro de Managua también están los brinca brinca gigantes, ubicados en las afueras del polideportivo Alexis Argüello, lugar donde no solo llegan niños y niñas, sino adolescentes.

"Está perfecto, porque los niños se divierten, es más barato la entrada, y hay que llevar a pasear a los niños porque ellos nacieron para ser felices", resaltó doña Esperanza Gómez, habitante de Managua.

Managua cuenta con al menos unos 300 parques de diversión, muchos de ellos fueron remozados y se les ha instalado juegos mecánicos para que sea aun mejor la diversión.