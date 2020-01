Inauguran gimnasio "Copa de Oro" totalmente equipado en Managua

Foto: TN8

En la plaza 101 de Managua, fue inaugurado el gimnasio Copa de Oro, ofreciendo clases de zumba, de cardio, entre otras disciplinas, en la apertura estuvo presente el embajador de China-Taiwán, Jaime Chi Mu Wu, la alcaldesa de Managua Reyna Rueda, y por supuesto los dueños de origen taiwaneses, entre otros.

"Está empresa Inter-Hotel S.A. tiene muchas inversiones en Nicaragua y el gimnasio es muy importante para hacer deporte, eso todo mundo sabe que la ventaja de hacer ejercicio de hacer gimnasia", mencionó Jaime Chin Mu Wu, embajador de China-Taiwán.

Este es el segundo gimnasio que se apertura en Managua por parte de empresarios taiwaneses, generando en "Copa de Oro" 40 empleos en total, desde los entrenadores hasta el personal de limpieza.

La inauguración de este gimnasio rectifica la confianza que tienen los empresarios taiwaneses en Nicaragua.

"Acá hay todas las condiciones para hacer negocios para hacer inversiones, la presidenta de esta empresa de la señora Lin tiene mucha experiencia y mucha confianza en hacer negocios acá, hay muchas ventajas", recalcó el embajador.

¨"Nos da una tremenda alegría porque aquí hay que destacar la confianza que ha tenido la familia Chen en invertir en Nicaragua, hay paz, armonía y eso dignifica sobre todo a la familia porque nos da la pauta para hacer y realizar estos proyectos", expresó la alcaldesa de Managua Reyna Rueda.

Inversión y proyección

"Esto es debido a la confianza que nos ha dado el pueblo nicaragüense y el amor mutuo que hemos tenido por eso es que he querido hacer este gimnasio; muchos hermanos taiwaneses han venido aquí en Nicaragua y me han dicho que la vida acá es bastante buena", explicó Su Yun Lin, gerente propietaria del gimnasio.

"La gente muy amable con nosotros y también hemos querido venir aquí y dar un poquito de nuestra cultura, como sabemos a nosotros nos gusta hacer bastante ejercicio y eso es lo que buscamos que los nicaragüenses también tengan lugares, espacios para hacer ejercicio", dijo Su Yun Lin.

El precio es totalmente accesible para todo el que quiera realizar sus rutinas de ejercicio, con solo $20 dólares usted puede pagar su membresía mensualmente.

Horarios

Los horarios son, lunes a viernes de 5:00 am a 9:00 pm, sábados de 5:00 am a 6:00 pm y los domingos de 8:00 am hasta las 2:00 pm.