El Madrid retoma la cima, con victoria sobre el Mallorca

Sergio Ramos anotó mediante un soberbio cobro de tiro libre, luego de que Vinícius Júnior había abierto el camino al triunfo con otra diana, y el Real Madrid venció 2-0 al Mallorca el miércoles, para volver a la cima de la Liga española.



Pero al líder blanco no lo deja la polémica y, una vez más, una jugada que antecedió al primer tanto generó dudas sobre las decisiones arbitrales.



Vinícius definió con un tiro bombeado tras un pase del croata Luka Modric a los 19, pero en la antesala de esa jugada, Dani Carvajal recuperó el esférico dando una carga a Dani Rodríguez.



Esa acción no fue valorada como falta por el árbitro Mario Melero. Los encargados del videoarbitraje tampoco le avisaron que la revisara.



“Todo el ruido que se genera es porque estamos líderes. Los árbitros están para ayudar y el VAR también, en ocasiones nos pueden ayudar, en otras perjudicar, pero para un equipo y para otro”, dijo Ramos, quien amplió a 69 tantos su récord como el defensa con más goles en la historia del balompié español tras cobrar un tiro libre que superó la barrera y se anidó en un ángulo a los 56 minutos.



Los merengues cierran la 31ra jornada —la cuarta de la nueva normalidad después de un trimestre de suspensión debido a la pandemia por el coronavirus— como líderes con 68 puntos, misma cantidad que tiene el Barcelona, que ganó el martes 1-0 al Athletic de Bilbao.



El criterio de desempate está a favor de los madridistas. En el Mallorca (que se quedó con 26 puntos en la 18va posición) debutó el jugador más joven en la historia de la Liga de España, el centrocampista Luka Romero, de origen mexicano pero que representa a Argentina, quien entró de cambio a los 83 minutos con 15 años y 230 días.

