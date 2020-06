Transforman la vida de una familia con techo digno en barrio Hialeah

Foto: La entrega de viviendas dignas lleva varios años transformando vidas/TN8.

En el barrio Hialeah, el Gobierno de China-Taiwán y la Alcaldía Capitalina, inauguraron una vivienda digna para continuar dando seguridad, paz y tranquilidad a más nicaragüenses.

Doña, María Zamora, es una protagonista más del programa solidario que ejecuta la Alcaldía de Managua para que las familias que viven en condiciones precarias, tengan un refugio seguro para toda su vida.

"Cuando yo me senté se vino todo el muro, pero gracias al Señor que estos muchachos me han ayudado, me están regalando esta casa con el murito, muchas cosas me han regalado. Me siento gracias a Dios bien", dijo la protagonista.

"Aquí precisamente se está entregando esta vivienda, la casa número 294 a Doña Encarnación, una compañera que fue afectada hace unos días por los torrenciales aguaceros. Se le vino el muro y hoy aquí gracias a la autorización del Comandante, Daniel Ortega, al respaldo de la compañera, Rosario, al Gobierno de Taiwán y con el esfuerzo de los trabajadores de la Alcaldía de Managua, Doña Encarnación está recibiendo esta vivienda", precisó Enrique Armas, Vicealcalde de Managua.

Proyecto de amor

La entrega de viviendas dignas lleva varios años transformando la vida de miles de nicaragüenses, que vivían vulnerables y pasaban de manera incómoda el periodo lluvioso.

"Ahora está lloviendo y para las familias que están viviendo en situación precaria, por cada inauguración que hemos participado nos conmueven esas familias humildes que han recibido la casa digna hecha por trabajadores de la Alcaldía. Están muy emocionados, muy agradecidos con la alcaldía y con el Gobierno que siempre están en beneficio de las familias pobres. La entrega de estas casas es para patentizar la solidaridad de Taiwán", dijo el embajador de Taiwán, Jaime Chin Mu Gu.

Estas viviendas dignas más las otras de interés social que se construyen a través del INVUR disminuyen el déficit habitacional en el país.