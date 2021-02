Así es el OnlyFans de la hija de Mariana Levy (FOTOS) / La Verdad Noticias

María Levy, nieta de Talina Fernández, causó múltiples reacciones en redes sociales por realizar una dinámica para contestar preguntas en su Instagram. Así, tras el bombardeo de cuestionamientos y las repetidas disculpas de la fotógrafa por el “spam” ocasionado, salió a relucir uno de los temas más controversiales que han rodeado a la joven: su cuenta de OnlyFans.

En este sentido, un usuario le preguntó a la también modelo el por qué había decidido crear un perfil en este sitio web, a lo que María respondió que era un espacio donde se sentía más segura de mostrar otro tipo de productos visuales.

“Me di cuenta de que tenía contenido que me gustaba mucho que no estaba compartiendo y que lo más importante era hacerme feliz a mí y que mi tranquilidad no podía depender de alguien o algo [...] es una plataforma donde me siento más protegida, menos expuesta y ya”, expresó la hija de Mariana Levy.

Asimismo, después de varios cuestionamientos, en los que internautas querían saber consejos de fotografía o conocer un poco más de esta joven, alguien más le cuestionó sobre qué pensaba su abuela Talina Fernández respecto a subiera contenido a este sitio web.

“Ese fue un chismezazo, pero no, para nada. Mi abuela respeta mis decisiones y sentir, ella siempre me dice que haga de mi hmm un papalote·, dijo María con buen humor.

Cabe recordar que a finales de diciembre de 2020, la hija de Mariana Levy se vio envuelta en polémica por subir imágenes de desnudo a sus redes sociales, además de que se dio a conocer que había creado una cuenta en OnlyFans, la red social con membresía de pago que da la oportunidad de compartir fotos o videos más explícitos sin ningún tipo de limitación.

Sin embargo, su familia ha respetado su decisión de hacer con su vida lo que ella desee. La joven de 24 años se ha mostrado como una mujer segura de sí misma a pesar de su difícil situación de haber perdido a su madre a los nueve años.

Pero no solo sube fotos de ella y de paisajes hermosos de la naturaleza, también de vida y de su familia, como de su abuela, la presentadora de televisión Talina Fernández.

Cuando la prensa le preguntó si opinaba que las fotos de María serían algo atrevidas, la “Dama del buen decir” manifestó su postura, reiterando todo su apoyo y respeto a la mayor de los hermanos Levy, que a través de las redes sociales ya tienen mucha popularidad y miles de followers.

“No he visto tales fotos, pero estoy segura que deben de ser de muy buen gusto. María se está abriendo camino como fotógrafa”, comentó orgullosa Fernández. También destacó lo importante que ha sido para ella permanecer cercana a los hijos de su hija Mariana, por quienes ha tenido incontables atenciones desde que ocurriera el lamentable deceso de la actriz, quince años atrás.

Respecto al tipo de fotografías que suele subir a sus redes sociales, en donde puede apreciarse no sólo a la modelo, sino también su relación con los entornos, María respondió -durante su dinámica-que le gustaba retratarse de esta forma porque era una manera de conectar con ella misma.

“No me gusta encasillarme en artístico o documental, no sé, la verdad como algo muy intuitivo [...] creer en mí y hacerle caso a mi corazón y hacer lo que le da paz y certeza a mi alma [...] es que me siento muy libre, muy ligera entre menos ropa hay, no sé así me siento libre. Me gusta mucho estar en contacto con la naturaleza de que mi cuerpo pueda estar inmerso con el paisaje”, sentenció.