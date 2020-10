Vivian Polanía, la "juez sexy" que impresiona con sus fotos en redes

No tengo #twiteer pero es absolutamente inevitable leer los msj que envían mi amigos en #dm ¿qué creen que haría en la audiencia de #alvarouribe? Es qué es muy fácil criticar desde afuera!!

A post shared by Vivian Polanía Franco (@vivianpolaniaf2) on Oct 9, 2020 at 3:43am PDT