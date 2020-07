Nohelia presume su figura con un vestido que no deja nada a la imaginación

Foto: Referencia

Conocida no solo por su música Noelia dejó a sus seguidores con ganas de ver más, gracias al video que recién compartió en donde aparece sin ropa interior y con un vestido de red que no deja nada a la imaginación.

La intérprete de "Dame una razón" tuvo que utilizar sus brazos para cubrir sus atributos y solo mostró un ángulo de su retaguardia para no evidenciar aún más que no llevaba prenda alguna.

Te puede interesar:Esposo de Grettell Valdez, preso en Suiza por fraude y lavado de dinero

Noelia Lorenzo Mongue está promocionando constantemente su página de Only Fans en la que los suscriptores pueden ver contenido exclusivo.

"Ya hay nuevo video sin censura en Only Fans... Inscríbete ahora, esta noche y no pierdas lo mejor en Only Fans".

Claro está que se puede ver el contenido a cambio de una módica cantidad mensual, Noelia forma parte de las pioneras en ofrecer este tipo de contenido en la actualidad, en su página privada puedes seleccionar ver fotos o videos.

En su video aparece luciendo un llamativo y corto vestido en red en el que afortunadamente millón doscientos mil seguidores pueden apreciar una vez más.

Talentosa cantante y modelo

"Noelicious, INC es la empresa Principal de la que se derivan varias divisiones, tales como Noelias Cabaret Group (Que controla Bares, Restaurantes y Cabarets) Noelicious Fashion, Noelicious, Voixstar Telecom, CIASA. ( que es una constructora) y ahora PROTECOM... la cual soy ahora la propietaria del 50% del Capital de la Empresa", cortesía de Noelia.

Noelia no solo se dedica a su página privada, es también una exitosa empresaria y sobre todo talentosa cantante y modelo, poco a poco a ingresado en el mercado y no sería una sorpresa ver su empresa en el mercado de valores.

Su atrevida publicación la compartió hace 3 horas y aunque quitó la opción para que pudieras comentarla de seguro tendría miles de corazones rojos y halagos por su tremenda figura.