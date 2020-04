A Shannon de Lima se le abre la falda ¡y se ve esto!

La modelo dio qué hablar por el tremendo escote, y también por el acabado en falda, totalmente abierta. I Fotografía: Revista Ronda

Shannon de Lima no tiene tapujos ni límites, y una de sus pasiones y de sus entretenimientos es subir la temperatura en redes sociales.

Algo que consigue muy fácilmente, solo con colgar una imagen algo más ligera de ropa de lo habitual, pues a sus seguidores les encanta.

Y si a eso lo acompaña con su provocadora mirada, su bella cara y su cuerpo de escándalo, el resultado es siempre el mismo: éxito garantizado. No pasa un día son que la venezolana no sea trending topic, y no se hable de ella, casi siempre por el lado positivo, aunque a veces también por el negativo.

Porque como todas las personas, a veces comete errores, como el de hace unos días, en el que colgó una foto con un mono, para celebrar el Día de la Tierra, recibiendo críticas de muchos animalistas.

Aunque, como siempre, la ex pareja de Marc Anthony se limitó a guardar silencio, y no entró en provocaciones. Mantuvo la compostura y el silencio, a pesar de los insultos e incluso amenazas que recibió, que, aunque no fueron demasiadas, fueron sonadas.

La polémica instantánea

Y publicó esta otra instantánea, sin medir palabras, en la que se limitaba a posar y poco más. Como vemos, aparece con una pose muy relajada y calmada, mirando a cámara de reojo, algo que podemos ver a través de sus gafas de sol, y con un vestido de lo más curioso.

Para empezar, por el tremendo escote que gasta, y también por el acabado en falda, totalmente abierta.

“No sé como catalogar esta prenda de ropa”, “Es muy raro todo, pero no puedo negar que me gusta bastante”, “La mejor manera de faltarles el respeto es guardando silencio”, “Es explosiva, y sensual, lo tiene todo” o “Shannon espero que no bajes el ritmo” eran las reacciones más comentadas, informó América TV.