¡“La Chupitos” está irreconocible! Ahora luce elegante y esbelta (FOTOS)

Foto: Soy Carmín

Los televidentes ya están acostumbrados a ver a la actriz mexicana Liliana Arriaga interpretando a la zarrapastrosa, ocurrente y borracha Chupitos, sin embargo, la comediante sorprendió recientemente a sus seguidores en Instagram al mostrarse con un aspecto totalmente diferente.

Es poco frecuente que la famosa comediante se deje ver sin su caracterización, sin embargo, recientemente dejó claro que es capaz de robarle suspiros a más de alguno.

En una serie de fotos publicadas en su cuenta de esa red social, la actriz se deshizo de su acostumbrado aspecto desaliñado y mugroso y decidió exhibirse con una apariencia más sofisticada y elegante. En las imágenes se ve a Liliana con un poco menos de peso y luciendo su nueva y sorprendente figura.

Lee también: Yanet García presume su retaguardia en Puerto Rico (FOTOS)

“Oscars Dinner. Espero les guste mi outfit”, es el texto que acompaña al álbum de fotografías. La fotografía también fue subida por su esposo, Tizoc Valencia y ha desatado las redes sociales por lo increíble que luce la comediante.

Liliana Arriaga, que cuenta con más de 345 mil seguidores en Instagram, presumió su renovada figura con un entallado vestido negro con detalles de plumas en las hombreras.

Una vez publicadas las fotografías, usuarios no dudaron en expresarle alguno que otro piropo.

Las instantáneas han provocada más de 13 mil me gusta y varios comentarios en los que han resaltado sus encantos y belleza.

“¡Qué bonita te vez Chupitos!”, “Tú eres bella, y brillas con cualquier cosa que te pongas. ¿Sabes por qué? Porque Dios te dio esa hermosa luz que emanas por fuera y por dentro de tu persona” y “Ahora eres ‘Chupete’, no Chupitos”, fueron algunos de los comentarios.

“¡¡¡Oooorale amiga!!! Fuego en la pista”, “Dijeran en mi barrio: Mira la borrachita, qué bien se ve bañada”, “A mi no me gusto… ¡ME ENCANTÓ! TE VES DIVINA, MI CHUPIS”, “Ahora eres chupete mmmmmm jajaja, no chupitos”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores