"Pelo natural, rubio y de oro", así es la Rapunzel humana

Foto: Instagram

Durante las fiestas de fin de año, niños, jóvenes y adultos vuelven a emocionarse con las míticas películas animadas de Disney -como Alicia en el País de las Maravillas, Cenicienta o La Bella y la Bestia-, además de sus impactantes 'remakes live-action'. Sin embargo, esta Navidad, una Rapunzel se ha vuelto viral.

Y no es la de la factoría del Ratón Mickey o una princesa atrapada en una torre, sino una mujer de carne y hueso. Una ucraniana, de profundos ojos azules, cuyo pelo alcanza la altura de sus talones. Se trata de Alena Kravchenko, de 34 años, quien vive en Odesa (y no en la imaginación de los hermanos Grimm) y que deslumbra a sus 18.000 seguidores en las redes sociales por la impresionante extensión de su cabello.

"(Soy la) Rapunzel ucraniana. Pelo natural, rubio de oro. (Tengo) El pelo hasta el suelo. ¡Bienvenidos a mi vida!": así se introduce Alena Kravechenko en el universo de Instagram, donde se le conoce como @alenuwka_longhair. Allí, la modelo muestra en su día a día su cotidiano lleno de glamour, vestidos brillantes, bikinis y abrigos y, por sobre todo, pelo... ¡Mucho pelo!

No te vayas sin visitar: Violento baile de Natti Natasha estremece las redes sociales

Y es que Alana cuenta con 1.8 metros de cabello (lo que equivale a la estatura total de Karlie Kloss, Taylor Swift, Jennifer Lawrence o Blake Lively). Toda una hazaña que ha intentado mantener desde los cinco años.

"Desde mi infancia, mi madre me dijo que las trenzas largas podían adornar el pelo de una mujer. Sus palabras viven en mi corazón", declaró este diciembre, según el Daily Mail, sobre por qué decidió vivir con una melena "kilométrica".

No obstante, esa no es la única razón por la que la joven mantiene un largo que a muchas les parecería imposible. Kravchenko también está orgullosa de lo que suelen comentarle sus fans: "Cuando la gente ve el largo de mi pelo, no pueden evitar sus emociones. Muchos de ellos me dicen cuán inusual es hoy en día".

Asimismo, la instagramer -que suele utilizar sus imagen para promocionar productos capilares y similares- agradece el entusiasmo con el que sus seguidores comentan sobre cómo se ve.