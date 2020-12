Francia: Departamentos en alerta naranja por tormenta Bella

Foto / Twitter

París, 26 dic (Prensa Latina) La autoridad meteorológica Météo-France decretó hoy la alerta naranja en los norteños departamentos de Finistère y La Mancha, donde prevé fuertes ráfagas de viento por la tormenta Bella.

Se trata del segundo nivel de vigilancia más alto en el país, para pedir a la ciudadanía vigilancia ante la ocurrencia de fenómenos inusuales, los cuales incluirían marejadas en la cara atlántica francesa.

La dépression très creuse #Bella est en chemin depuis l'Islande. La perturbation tempétueuse associée va traverser la France demain avec des vents très forts, des pluies soutenues et de la neige parfois abondante sur le relief. Les intempéries se poursuivront lundi.#TempêteBella pic.twitter.com/fSne5ihkhF — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) December 26, 2020

De acuerdo con la entidad, Bella impactará en la madrugada de sábado para domingo a Finistère, en la región de Bretaña, y La Mancha, en la región normanda, con vientos de 110 kilómetros por horas, que pudieran alcanzar los 130 en las zonas más expuestas.

El episodio de inclemencias meteorológicas duraría hasta la mitad de la jornada de mañana, precisó.

En octubre, la tormenta Alex impactó diversos territorios de Francia, con pérdidas estimadas en mil millones de euros por las inundaciones, las cuales resultaron devastadoras en el suroriental departamento de Alpes Marítimos.

Bella provoca inundaciones en el sur de Inglaterra

La tormenta Bella, con sus vendavales y fuertes lluvias, han anegado diferentes regiones del sur de Inglaterra en Bedfordshire, Gloucestershire y South Norfolk.

Más de 1.300 hogares han sido evacuados. La policía advierte de una situación grave a lo largo del río Great Ouse.

"Vivimos aquí desde hace 14 años y nunca vi algo igual", decía esta damnificada.

No ocurría algo así desde hace décadas. Es increíble lo rápido que sucedió todo. No me gustaría verme en medio del torrente" decía este otro testigo de las inundaciones causadas por un temporal, cuyas operaciones de evacuación se vieron dificultadas por las fechas navideñas y las restricciones ligadas a la pandemia de coronavirus.

"No ha sido exactamente el mejor año y esto es otra cosa más que agregar al 2020, de las cosas que no son buenas", decía una mujer junto a varias casas inundadas.