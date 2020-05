España: Hombre muere tras ser picado por una especie de avispón asiático

Daniel García Doval, un apicultor de 54 años, falleció en la región de Santiago de Compostela. Foto / Agencia EFE

Un hombre en España murió el fin de semana luego de ser picado por una especie de avispón asiático.

Daniel García Doval, un apicultor de 54 años, falleció en la región de Santiago de Compostela luego de ser picado por un avispa velutina, una especie de avispón asiático un poco más pequeña que el Avispón Gigante Asiático (Vespa mandarinia) que fue detectado por primera vez en Estados Unidos en días recientes.

Según la información de La Voz de Galicia, el hombre atendía colmenas de abejas en su propiedad en compañía de un amigo cuando descubrió el nido de avispones. García habría sido picado por el avispón en una ceja.

Te puede interesar: Tiburón mata a surfista en una playa cerrada por coronavirus en California

La información dice que el hombre se desplomó en su vivienda. Los servicios de emergencia poco pudieron hacer para salvarle la vida.

Diferencia con el Avispón Gigante Asiático

La avispa velutina es una especie invasora de avispón asiático que inquieta a autoridades en Europa ya que puede acabar con colmenas de abejas, insectos fundamentales en la agricultura.

El cuerpo de una velutina mide 1.2 pulgadas. El avispón asiático gigante puede llegar a los cinco centímetros de largo y su aguijón es tan potente que en ocasiones puede no proteger del mismo ni un traje de apicultor.

También puedes ver: Mueren 27 personas por ingerir bebidas alteradas con metanol en México

La picadura de la avispa asiática o velutina no es mucho más peligrosa que la de la común. No obstante, al ser animales más grandes inoculan una cantidad mayor de veneno y la reacción cutánea es más dolorosa, pero no reviste de mayor peligro, salvo en caso de que la víctima sea alérgica.