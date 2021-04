¿Alejandra Guzmán sabía de los abusos que vivió su madre? / Univision

Recientemente, Alejandra Guzmán salió a dar la cara tras el escándalo que se trae su hija luego de haber acusado a su abuelo de haberla tocado indebidamente cuando tan sólo era una niña y la rockera metió las manos al fuego por su padre.

Y es que La Reina de Corazones señaló que el cantante siempre fue un ejemplo para ella, además de asegurar que le brindará toda la ayuda necesaria a su hija para que tomara terapias psicológicas, algo que hizo que la joven volviera al ataque con una estocada letal.

Pues tras la publicación del video de su madre, la también hija de Pablo Moctemuza aseguró que don Enrique golpeaba a puñetazos a Silvia Pinal, además de que, según ella, el cantante abusaba de la legendaria actriz cuando eran pareja.

Estas frases pusieron a arder Troya, pues los usuarios salieron a opinar y quedaron sorprendidos con las nuevas acusaciones de Frida, incluso recordando las palabras que, aparentemente, dijo alguna vez Ale, narrando el dolor y atrocidades por las que, aparentemente, pasaba su madre a manos del artista.

Te puede interesar: Con apoyo de Alejandra, Enrique Guzmán procederá legalmente contra Frida

Resulta que algunos recordaron unos audios que una vez fueron expuestos por la Revista TVNotas en 2019, en los que La Guzmán, supuestamente decía, “Nunca había hablado con ella (su mamá), tener un trauma en la pu** vida, en la cabeza y que le digas a tu mamá, ‘mami tengo que escribir eso porque a mí me dejó eso marcada’ y que me diga… que no se acuerda, y que le diga yo cómo no te vas a acordar. Mi mamá no es como yo, no es adicta ni alcohólica”.

Además de que en las grabaciones, al parecer, Alejandra refiere, “Oye puedo decir esto porque yo tengo un recuerdo, un recuerdo muy fuerte’. Si por algo soy como soy. Nadie me va a quitar eso, vengo de venir de llorar con mi mamá”.

Y agrega, “Le estoy contando de las cosas que más me dolieron en la vida y le recordé algo que quiero poner en mi vida y son sus ojitos morados. Jamás había sacado el dolor de mi corazón. De decirle mamita a mí nunca me ha dolido tanto verte así, este es el recuerdo que más me ha dolido de toda mi infancia, pero la abracé y chillé como una niña chiquita”, palabras que muchos dicen son en referencia al día en que, aparentemente, vio a su mamá con los ojos morados tras las agresiones físicas que presuntamente vivió a manos de Enrique Guzmán, ¿será que es la voz de Alejandra y se estaba refiriendo a ese oscuro episodio del que todos hablan ahora?