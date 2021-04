Con apoyo de Alejandra, Enrique Guzmán procederá legalmente contra Frida / Milenio

Después de todo el torbellino familiar que provocaron las escalofriantes declaraciones de Frida Sofía, de 29, sobre los abusos que sufrió por parte de su abuelo, Enrique Guzmán, de 78, insiste en que jamás manoseó a su nieta y dijo que procederá legalmente contra ella, incluso confesó que su hija Alejandra, de 53, le ofreció el apoyo de su abogado para entablar una demanda en Estados Unidos:



-Don Enrique, ¿cómo se encuentra?

“Mal, todo esto me tiene muy mal. Como ya lo dije, no tengo manos para tocar a una niña y jamás lo haría. Me están haciendo un daño irreparable y no lo merezco”.

-Estuvo afectado de salud...

“¡Estoy que me lleva la chi$%&#$! ¿Qué quieren que les diga? Quisiera meterme debajo de una piedra y no salir por algún tiempo, aunque no me lo merezco, ¡está ca$%&#! Recién estuve bastante preocupado porque mi mujer estuvo enferma y la internaron, y cuando ya por fin parece estar todo tranquilo y lo que menos quiero son problemas, sale esta señora (Frida) con sus pe$%&#$%&#”.

-¿Por qué cree que Frida haya dicho esto?

“No lo sé, pregúntaselo a ella; lo cierto es que jamás pasó, es mi nieta, ¡por favor! Jamás lo haría con ninguna mujer y menos con ella, con ninguna de mis nietas. No sé qué esté pasando por su cabeza, lamento mucho lo que debe estar pasando, pero que no me haga esto, yo no tengo la culpa de lo que esté viviendo”. -¿Ya habló con Alejandra al respecto? “Desde el primer momento; incluso, ella me ofreció el apoyo de sus abogados porque esto no es justo, no es correcto, me han hecho mucho daño y hay que reclamar. Yo no soy un degenerado, nunca lo he sido y no quiero que se me quede este estigma”.

-O sea, ¿sí procederá legalmente?

“Sí, llegaré hasta las últimas consecuencias. Toda la información ya está en manos de un abogado en Estados Unidos, porque ahí mismo vamos a proceder. De hecho, acabo de recibir una carta del abogado de Alejandra, donde me pidió que ya no dé más declaraciones al respecto para no afectar el proceso”.

-¿Y su esposa cómo está con este tema?

“Mi mujer (Rosalba) siempre está a mi lado y sabe perfectamente quién soy, llevamos 42 años juntos y no duda ni un segundo de mí; juntos saldremos de esto”.



-¿Cómo toma los señalamientos que ha hecho la gente en redes sociales?

“No he visto nada de eso, prefiero no saber más del tema, que las autoridades se encarguen de todo, yo sólo quiero estar tranquilo”, finalizó.