Abogado de Sarita rechaza testamento mexicano de José José / La Silla Rota

Hace un par de días, José Joel y Marysol Sosa dieron a conocer frente a los juzgados de la Ciudad de México que el testamento de José José señala a Anel Noreña como heredera universal de El Príncipe de la Canción.

Sin embargo, de acuerdo con el abogado de Sarita Sosa, el escrito no tiene validez legal.

Según el jurista, la razón se debe a que José Rómulo Sosa Ortiz, nombre real del intérprete de "El triste", murió en Estados Unidos, exactamente en Miami, y no en México, por lo que las leyes que entrarían en vigor son las de Florida. Esto fue lo que dijo.

"Él murió en Miami y era residente en Miami. La ley de Florida aplica y lo que pase en México es completamente irrelevante en materia legal. Lo único que importa es lo que la corte de Florida hace y ésta tiene una ley clara de quién tiene el derecho de ser representante legal y es su hija Sarita", dijo el abogado en una entrevista con el programa Suelta la sopa.

En resumidas cuentas, el testamento de México no tiene ningún valor porque para las leyes de Florida, la esposa, en este caso, Sara Salazar, es la verdadera heredera universal. Para que no quedara duda, el especialista en derecho mostró un par de documentos supuestamente legales. Además, lanzó un mensaje a Anel Noroña, luego de que ella celebrara que es "heredera universal".

"Este es un poder legal que nombra a su hija como representante legal y este es el certificado de defunción que se registró en el estado de la Florida. Cualquiera puede decir lo que sea, eso no es verdadero, no es preciso. Es un hecho que no es la ley porque él murió en Florida. Como residente de Florida, la ley de Florida aplica, no la de México", expresó.

Sobre el hecho de que tanto José Joel y Marysol Sosa, hijos del cantante fallecido en septiembre de 2019, aseguran tener el testamento de José José en México, el abogado de Sarita Sosa dejó en claro que para comprobar su legitimidad, hay que presentar el documento en Estados Unidos.

"Si ellos lo tienen, vamos a verlo, porque lo tienen que presentar en Florida, no creemos que sea válido, no creo que exista. Además, en Florida ella (Anel Noreña) pasa a ser la ex esposa, por lo que el testamento no es válido", mencionó.

En términos legales, cuando José José falleció seguía casado con Sara Salazar, su tercera esposa y madre de Sarita Sosa, la hija menor del intérprete. En cuanto al tema de las regalías, el abogado comentó que no cree que haya mucho dinero implicado, pero que, sin importar la cantidad, están en proceso para reclamarlo.