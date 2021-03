Esto pagó Eleazar Gómez para obtener su libertad condicional / NRT México

El público mexicano quedó atónito con la noticia de la libertad condicional de Eleazar ‘N’, quien pasó seis meses en prisión debido a un presunto caso de violencia familiar equiparada a su ex Tefi Valenzuela.

Fue la misma Stephanie Valenzuela, quien el día de ayer tuvo un encuentro con la prensa y confesó que el actor mexicano obtuvo la libertad condicional por tres años.

La modelo peruana también trascendió que el actor debe seguir una serie de lineamientos para no regresar a prisión. Por ejemplo, Eleazar ‘N’ debe ofrecer una disculpa pública, tomar terapia psicológica, regresar con las autoridades a firmar cada tres meses y evitar frecuentar los mismos lugares que Tefi.

Mucho se especuló sobre el acuerdo que permitió al actor mexicano salir en libertad. Y es que, la intérprete de ‘El Perdón’, se dijo “tranquila” por la decisión que el juez tomó respecto a Eleazar ‘N’.

$420 MIL PESOS, la LIBERTAD de @EleazarGomez33

Ese fue el dinero q acordó con su ex novia, para entregarlo como reparación del daño.

Deberá dar los $420 mil, en tres pagos.

Son cinco los compromisos q se aceptaron.

La @FiscaliaCDMX acompañó en todo momento a la joven agredida. pic.twitter.com/cFoEIHVvvx — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 26, 2021

Sin embargo, la peruana no quiso revelar cuánto dinero recibió como parte de la reparación del daño.

Carlos Jiménez, reportero de nota roja, se encargó de investigar la cantidad monetaria que recibió Valenzuela. Según el periodista, la víctima obtuvo 420 mil pesos en tres pagos diferidos.

Fue en su cuenta de Twitter, donde Jiménez dio a conocer que los artistas firmaron cinco acuerdos para dejar a un lado esta polémica de sus vidas.

Tefi Valenzuela se niega a revelar cuánto dinero recibió por parte de Eleazar

A pesar de la información trascendida por el reportero Carlos Jiménez, Tefi Valenzuela se negó a hablar sobre el acuerdo de reparación del daño.

La modelo peruana fue interceptada por los reporteros a su salida de las salas de oralidad del Poder Judicial de la Ciudad de México. Fue en el recinto, donde Valenzuela evadió todo tipo de cuestionamientos por la prensa y lanzó el siguiente mensaje.

"De eso no puedo hablar porque eso se hace delante de un juzgado. No tengo la libertad de decirles eso. Lo único que puedo decirles es que el lunes Eleazar va a hablar y lo que hemos logrado es que él reconozca su culpabilidad enfrente de mí y del juez. Yo ya he sido bastante clara en mi declaración, ya les he dicho lo que ha sucedido".

Y es que, la libertad condicional de Eleazar ‘N’ fue decisión del juez, según informó Tefi en las mismas declaraciones ante los medios de comunicación.

Además, la artista latina confesó que ella “ganó” este caso, pues el ex-protagonista de ‘Atrévete a Soñar’ aceptó su culpa ante el juez.