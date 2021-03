¡Fin al pleito! Alejandra Guzmán y Frida Sofía se reconcilian / La República

Frida Sofía y Alejandra Guzmán se reconcilian en vivo en ‘Despierta América’… Sí y no es trata del Día de los Inocentes, sino de un sueño de todos los que viven esta historia como si fuera una telenovela.

Después de 3 años de distanciamiento, peleas, controversia, acusaciones, ‘Despierta América’ consiguió esa reconciliación y de manera pública.

Invitada al show de las mañanas de Univision, Frida cantó y luego fue entrevistada por Alan Tacher y Karla Martínez. Por supuesto, el tema fue la tan lastimada relación con su madre. Al igual que cuando tuvieron de visita a Alejandra en ‘La casita más feliz de la televisión hispana’, les preguntaron cuánto faltaría para esta tan soñada reconciliación.

Frida sorprendió confesando, en exclusiva, que el día de su cumpleaños su mamá la llamó, que se puso tan nerviosa que no atinó a atenderla, y que fue recién al día siguiente que se animó a escuchar el mensaje.

¿Qué decía el mensaje? Que le deseaba feliz cumpleaños, que la pasara bonito y que estuviera bien. Frida le devolvió el llamado, y le preguntó cómo se sentía, pues recordemos que la Guzmán está atravesando el COVID-19.

Fue ahí donde Alan y Karla le preguntaron que si se animaba a hablar con su madre si la llamaban, sin dudarlo dijo que sí. Luego de unos cuantos minutos intentando localizarle, Tacher pudo propiciar este momento soñado:

“Hola mamá”… “Hola mi niña”… Así comenzó el diálogo tan esperado durante estos 3 años entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán, y que, aunque muchos lo intentaron, ‘Despierta América’ lo logró.

“Para ser feliz te necesito en mi vida, para ser feliz, para estar completa te necesito a mi lado, y creo que tu también… Me ha dolido estar muy distante, pero tenemos que platicar tantas cosas que a las dos nos duelen… Es lo que mas anhelo, eres mi mamá y te extraño”, le dijo Frida a Alejandra.

Te puede interesar: Angélica Rivera revelaría la verdad de su matrimonio con Peña Nieto

Ante esta valiente confesión, después de todo lo que se dijeron ambas, Alejandra le hizo una promesa pública:

“Cuando sane viajaré e iré a abrazarte… Lo único que necesitamos ella y yo y si quieren un terapeuta, que es justo y necesaria, y yo me recupero… Gracias a Alan a Frida también porque tiene esa actitud y eso es lo más bonito, porque tiene esa actitud de arreglar porque todo se puede menos la muerte”, dijo La Guzmán.

Lo único que pidió la rockera es que ese abrazo fuera sin cámaras, solo de madre e hija y, tal como lo había pedido Frida antes que se comunicaran con ella, es que esta reconciliación fuera con un terapeuta de por medio que las ayudara a sanar.

Ya al final de la conversación, Frida entre nerviosa y feliz dijo que no se imaginaba cómo comenzar la conversación y su madre le dio la respuesta: “Yo puedo empezar diciendo que te amo, que no hay nada que no podamos solucionar”.

Ante un momento histórico, Alan y Karla, quienes ya tuvieron coronavirus y siguen con sus anticuerpos altos, decidieron romper el protocolo y entre los dos abrazaron a Frida Sofía en nombre de su madre, y como padres más que como presentadores, orgullosos de este gran paso dela joven cantante.