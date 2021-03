¿Rey Grupero ya la dio anillo de compromiso a Cynthia Klitbo? / Milenio

Luego de que la actriz Cynthia Klitbo, de 53 años, en noviembre pasado viajó a Perú por trabajo, mucho se rumoró sobre una separación con su novio Rey Grupero, de 33.



Sin embargo, muchos se llevaron tremenda sorpresa al enterase por un amigo de la actriz que, por el contrario, ¡ya están comprometidos!





-¿Es verdad que Cynthia ya está en México?



"Así es, llegó la semana pasada, pero no lo han querido hacer público porque Rey Grupero tiene planeado hacer toda una historia de su regreso, pero la recibió con bombo y platillo".



-Cuéntanos cómo fue...



"Pues ya te imaginarás, el hombre desviviéndose por ella; la llenó de besos y le dio el anillo".

rey grupero cynthia klitbo / tvnotas





-¡¿Se van a casar?!...



"Esos son los planes. La verdad es que Cynthia moría de ganas de regresarse, contaba los días desde que se fue a Perú; de hecho, hasta tuvieron muchas peleas, pero mira, ella ya llegó. Aunque al parecer regresará en unos meses a Perú, Rey Grupero ya le dijo que esta vez no se va sin él".

-¿En serio?



"Sí, de hecho, él tenía en puerta unirse a Survivor; en TV Azteca le ofrecían una buena lana para formar parte del reality, pero Cynthia no lo dejó, cuando se enteró le dijo que no, que no iba y que a ver cómo le hacía, le puso un ultimátum y pues a él no le quedó de otra más que desistir".

-Y qué, ¿para cuándo la boda?



"No saben, no han tenido ni tiempo de hablar de eso, pero así como están de locos los dos, no dudes que ni le avisen a nadie y se casen en secreto".



-¿No crees que todo sea puro show?



"Sí, lo llegué a pensar, pero ¿sabes qué?, Cynthia no se prestaría para un montaje, para algo armado, ella realmente está muy enamorada y, con eso del anillo, queda claro que su relación va muy en serio", finalizó.