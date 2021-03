Sherlyn revela que quiere embarazarse por segunda vez / Diez Minutos

En 2020 quien celebró la llegada de su primer bebé fue Sherlyn, la mujer llamó la atención al romper con los moldes, esquemas y estereotipos; y es que la actriz decidió convertirse en madre sin la necesidad de contar con la colaboración de una pareja.

La mujer que ahora forma parte del elenco de “¿Qué le pasa a mi familia?” dio a conocer que recurrirá al mismo proceso de fertilización para convertirse en madre por segunda ocasión; así lo confirmó al programa “HOY” donde contó que su experiencia fue tan bella que desea volver a repetirlo.

Sherlyn se ha convertido en todo un referente, principalmente porque tomó las riendas de su vida al optar por ser madre soltera antes que buscar una pareja, y es que las experiencias que ha vivido la joven actriz no han sido del todo positivas, e incluso al ser madre muchos la cuestionaron sobre la paternidad de su pequeño.

“Estoy pensándolo seriamente para finales de este año. ¡Qué emoción! Me gustaría que André tuviera un hermano, y si es niño o niña no me preocupa, pero sí me gustaría que tuvieran el privilegio de crecer juntos, como yo lo hice con mis hermanos”, expresó la actriz.

Además, esta decisión la toma después de que se sintió tan adaptada y adecuada al rol de madre de familia; incluso reveló que la pandemia le ha permitido estar durante más tiempo con su pequeño sin la necesidad de recurrir a nanas o enfermeras que vean por él.

“André no conoce qué es una nana, una enfermera… sólo conoce mis brazos, los de la abuela y de la tía, pero fuera de ahí, ha vivido en el entorno de una mamá cien por ciento presente”, narró a la revista TVyNovelas al respecto de cómo está llevando esta experiencia de ser madre.

Sherlyn se siente tan bien siendo madre que compartió que Juan Osorio le brindó varias oportunidades en el set con respecto al cuidado de su pequeño André; las situaciones que ha vivido la actriz la han convencido de que puede ser madre al 100% sin recurrir al apoyo de alguien más.