Tras separarse de Danilo, ¡Michelle Renaud reaparece con su ex Josué Alvarado!

Foto: Michelle Renaud y Josué Alvarado/Revista Caras

Michelle Renaud siempre ha presumido una buena relación con su exmarido, el empresario Josué Alvarado, papá de su bellísimo hijito Marcelo. Pese a que en el momento de su ruptura hubo rumores de que ella le había dejado por el actor Danilo Carrera, ella siempre negó que la culpa fuera de un tercero, aunque tiempo después confirmaría su relación con el atractivo ecuatoriano.

Tras la sorprendente ruptura de este último, noticia que agarró a todos por sorpresa, la protagonista de La reina soy yo se refugió en el calor de su hijito, como expresó tras el anuncio del final de su relación: "¿Qué haría yo sin ti Marcelo? ¿Verdad que nos amamos mucho? Te amo", dijo entonces desde sus historias, mientras su bebé le abrazaba.

Ayer, Josué Alvarado volvió al lado de la actriz por un motivo demasiado especial: la celebración del cuarto cumpleaños de su hijo en común.

Josué Alvarado volvió al lado de la actriz por un motivo demasiado especial/IG

"Sus palabras"

"¡Feliz cumpleaños al amor de mi vida! ¡No puedo creer que ya son 4 años de puro amor y aprendizaje! Marcelo, me has cambiado la vida de una manera increíble, lo que me enseñas a diario es invaluable! ¡Te felicito amor mío! Cuando leas esto, en unos años, tienes que saber que eres mi vida entera, tú sonrisa me llena de magia, tus bailes le dan sentido a todo y tus palabras son la música más hermosa del mundo. ¡Te amo mi niño! Mi corazón, mi pedazo de vida, mi cómplice…", escribió la enamorada mamá, quien reiteró cuánto amaba a su pequeño, posando en familia.

"Le pido a Dios que tu vida siempre esté llena de dicha , de resiliencia, de música y baile y gente con el corazón tan generoso como el tuyo. Yo también estoy de festejo porque hace 4 años nació la mamá que soy, GRACIAS POR ESCOGERME DE MAMÁ", finalizó.