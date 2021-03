El mensaje de Dulce María al mostrar por primera vez el rostro de su bebé / Milenio

El lunes 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de Mujer y la mexicana Dulce María aprovechó esta fecha especial para mostrar por primera vez a todos sus fans el rostro de su bebé y dedicarle un poderoso mensaje.

La artista compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que aparece cargando a la pequeña María Paula y aprovechó para dedicarle unas emotivas líneas, en las que expresa como espera que sea el mundo en el que viva su hija.

“Por un mundo donde se respeten tus derecho, donde tu voz sea escuchada y tus ideas tomadas en cuenta y en serio, porque se escuchen tus pasos y jamás silencien tu voz ni tus sueños. Porque llegue el día en que las mujeres dejen de juzgarse y señalarse unas a otras, porque nuestra lucha realmente termine con la violencia, el abuso, el acoso, el miedo y la muerte”, indicó inicialmente.

“Porque haya mas empatía, porque tengamos igualdad de oportunidades y salarios, donde decir que no a insinuaciones o a cualquier tipo de acoso no te salga tan caro y te quite oportunidades de trabajo, donde decir lo que piensas y ser quien eres no sea motivo de intolerancia y odio ,un mundo donde no tengas miedo de alzar la voz, donde no exista la violencia física, ni psicológica, familiar, laboral ni digital”, agregó.

Te puede interesar: Conoce al nuevo amor de Niurka, quien es 18 años más joven que ella

“Donde no tengas que caber en un molde que la sociedad o la moda impone solo para pertenecer... Deseo para ti y para todas las mujeres que puedas ser libre, que tengas una Tribu de mujeres que se abracen, se cuiden y no te traicionen, que encuentres en el camino amigos, maestros y compañeros que te respeten y vean lo fuerte y valiosa que eres y se atrevan a volar contigo. Deseo para nosotras justicia, igualdad, respeto, libertad, amor y vida”, finalizó en el post Dulce María.

La publicación tuvo más de un millón 100,000 “Me gusta” y superó los 8,000 comentarios de sus fans, pero sin duda, el más tierno fue el de su esposo, el director de cine Paco Álvarez, quien escribió: “No tienes una idea de cómo las amo, cómo te admiro y estoy orgulloso de ti”.