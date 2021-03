En su cumpleaños Becky G regaló comida a trabajadores agrícolas / Milenio

El 3 de marzo, la cuenta de Instagram Flower in spanish, un movimiento activista en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos, compartió un video del gesto que la cantante Becky G tuvo con cientos de agricultores.

“Se distribuyeron más de 500 comidas calientes a los trabajadores agrícolas y sus familias”, indica el post. Los beneficiarios fueron trabajadores de campo de Oxnard, California.

La publicación también destaca que el presente llegó el día del cumpleaños de la intérprete de “Mala Santa” y “Sin Pijama”.

“Hoy (2 de marzo) también es el cumpleaños de Becky, así que, si aún no lo has hecho, puedes enviarle un feliz cumpleaños”, sugirió Flower in spanish.

“Fueron tantas sonrisas gracias a ella hoy. ¡Feliz cumpleaños, Becky G! Sigue siendo fiel, sigue siendo tú. Te amamos y apreciamos. Espero que tu día haya sido tan especial como lo hiciste para muchos de nuestros héroes esenciales hoy”, agregó.

Al haber sido etiquetada en la publicación, la cantante de reggaetón también dejó un comentario agradeciendo que la dejarán ayudar con la iniciativa.

“No tienes idea de cuánto significó esto para mí. Gracias por inspirar e iluminar el camino como líder en nuestra comunidad. Lloré viendo estos videos. Esperamos volver a unirnos para ayudar a nuestra gente”, escribió.